IDŐJÁRÁS: Nem könnyíti meg a hétkezdetet az időjárás

ÉJSZAKA:

Túlnyomóan felhős lesz az égbolt, csupán helyenként szakadozik fel a felhőzet. Elszórtan kisebb esőzés is előfordulhat, elsősorban az ország nyugati felén. Az éjszakai minimumok 11 és 4 Celsius-fok között alakulnak. Megerősödik a délkeleti szél, az ország délnyugati részén 10-30 km/órás légmozgás várható 60 km/órás széllökésekkel.

HÉTFŐ:

Borús idővel indul az új hét, a délelőtti órákban még némi csapadék is előfordulhat, majd délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az évszakhoz képest különösen meleg lesz, a nappali csúcsértékek elérhetik a 10-15 Celsius-fokot, keleten pedig akár 17 fok is lehet. Továbbra is erős marad a szél, az ország nyugati részén 50 km/órás széllökések lehetnek.



shmú/para