IDŐJÁRÁS: Nem tágít a siralmas, hűvös, szeles tavaszi idő

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Felhős, borult éjszakán lesz, helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet, és eleredhet az eső, északabbra a hó is. A hőmérséklet +3 és -2 fok közé esik vissza, ehhez pedig még jön az erősebb 55 km/órás lökésekkel bíró északnyugati-északi szél.

HÉTFŐ:

Eleinte marad a borús idő, délután azonban nyugaton felszakadozhat a felhőzet és kisüthet a nap is. Több helyen is előfordulhatnak ugyanakkor záporok, 600 méter tengerszint felett pedig hószállingózás. A hőmérséklet 6 és 11 fok közé emelkedik, de továbbra is zavaróan erős marad a szél, melynek lökési ereje helyenként a 45-60 km/órát is elérheti.

