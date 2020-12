IDŐJÁRÁS: Nyomasztó időnk lesz: se nap, se hó!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése hétfő éjszakára és keddre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Felhős, borult időnk lesz az éjszaka folyamán, helyenként köd képződhet. A hegyekben, és helyenként az alacsonyabban fekvő helyeken is csökkenhet egy időre a felhőzet, de nem ez lesz a jellemző. A hőmérséklet éjszaka +2 és -3 fok közé süllyed, ahol viszont kevesebb lesz a felhő, ott -4 és -9 fok közti értékek is előfordulhatnak. Az ország nagy részén szélcsend vagy enyhe légmozgás várható, nyugaton azonban a délkeleti irányú szél erőssége, illetve lökési ereje helyenként a 45 km/órát is elérheti.

KEDD:

Alacsony szintű rétegfelhőzet takarhatja el az eget reggeltől, ködös időre számíthatunk. A ködszitálás helyenként ráfagyhat az úttestre, legyünk óvatosak vezetés közben. Továbbra is előfordulhat néhány helyen, hogy kisüt a nap, de azért erre nem lehet építeni. A hőmérséklet napközben is alig lesz magasabb, mint éjszaka, -1 és +4 fok közti maximumokkal kell számolni, és ez napsütés esetén sem lesz 6 foknál magasabb. A légmozgás az éjszakaihoz hasonló marad, nyugaton fordulhatnak elő zavaróbb, legfeljebb 50 km/órás erősségű széllökések.

(SHMU)