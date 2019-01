IDŐJÁRÁS: Olvadásnak indul a hó és jön a szél

ÉJSZAKA:

Borús lesz az égbolt, elszórtan köd is lehet. Gyenge havazásra lehet számítani az ország nagy részén, kiadós csapadék azonban éjszaka már nem várható. A hőmérsékleti minimumok -2 és -8 Celsius-fok között alakulnak. Megélénkül az északi szél, erőssége helyenként elérheti akár a 40-60 km/órát is.

CSÜTÖRTÖK:

Felhősen indul a csütörtök is, elszórtan havazás várható, kiadós csapadékra azonban nincs kilátás. A nappali csúcsértékek -1 és +5 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is erős marad az északi szél, 50-65 km/órás széllökések is lehetnek.



shmu/para