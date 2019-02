IDŐJÁRÁS: Széllel és csapadékkal érkezik a lehűlés

ÉJSZAKA:

Felhős lesz az égbolt, elszórtan köd is lehet. Többfelé várható csapadék: az ország délnyugati részén eső, a magasabban fekvő területeken havazás. Elszórtan viharok is lehetnek. Az éjszakai hőmérséklet 0 és 5 Celsius-fok között alakul. Megerősödik a nyugati szél, erőssége helyenként elérheti akár a 70 km/órát is.

HÉTFŐ:

Borúsan indul az új hét, többfelé várható eső, az ország középső és nyugati részén havazás is lehet. A nappali csúcsértékek 4 és 9 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is marad az erős szél, helyenként 45-60 km/órás széllökésekkel.



(shmu/para)