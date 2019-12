IDŐJÁRÁS: Szép idővel indul az új év!

ÉJSZAKA (szilveszter):

Többnyire felhőtlen lesz az éjszaka, északon és ideiglenesen máshol is átmenetileg azonban megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan előfordulhat csapadék, leginkább északon, ahol enyhe havazás is előfordulhat. A hőmérséklet 0 és -5 fok közé esik vissza, északabbra még ennél is hidegebb lesz. Éjszaka északnyugati, hűvös szelünk lesz, helyenként erősebb széllökésekkel.

SZERDA (újév):

Az újév első reggelén (illetve ki mikor) napsütésre ébredhetünk, északon azonban délelőtt alacsony szintű rétegfelhőzet vagy ködös idő takarhatja el a napot. A hőmérséklet 2 és 7 fok közé emelkedik napközben, amihez többnyire enyhe légmozgás társul.

(SHMU)