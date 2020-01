IDŐJÁRÁS: Szerdán máris elbúcsúzhatunk a napsütéstől

ÉJSZAKA:

Derült lesz az égbolt, elszórtan köd alakulhat ki. Csapadék csupán helyenként fordulhat elő, az ország délnyugati részén száraz idő lesz. Az éjszakai minimumok -4 és -10 Celsius-fok között alakulnak. Szélcsend, illetve gyenge légmozgás várható. Az éjszakai és a hajnali órákban csúszóssá válhatnak az utak.

SZERDA:

Derűsen, napos idővel indul a szerda is, majd délután nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Elszórtan némi esőzés, helyenként akár havazás is előfordulhat. A nappali csúcsértékek -4 és +3 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is marad a gyenge, legfeljebb 20 km/órás szél.



(shmú/para)