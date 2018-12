IDŐJÁRÁS: Szinte már melegünk lesz kedden

ÉJSZAKA:

Felhős, borult időnk lesz az éjszaka folyamán, sok helyen esővel, ködszitálással, a Tátrában havazással. Keleten és északon csúszóssá válhatnak az utak. A hőmérséklet +4 és -1 fok között éri el majd minimumát, a légmozgás viszont nem lesz különösebben érezhető.

KEDD:

Kedden is marad a felhős, borult idő, több helyen esővel, az ország délnyugati részén azonban fokozatosan megszűnik a csapadék, és még a felhőzet is felszakadozhat. Az évszakhoz képest meglehetősen enyhe időnk lesz, a hőmérséklet ugyanis a délnyugati régióban 7 és 12 fok közé emelkedik majd, és ez az elmúlt napok fagyos időjárásához képest jókora elmozdulás. Az ország többi részén 2 és 7 fok közti maximumok várhatók. Ehhez viszont kellemetlenkedő szél is társul, melynek lökései elérhetik a 45 km/órát is.

(SHMU)