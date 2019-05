IDŐJÁRÁS: Újabb 5-6 foknak nyoma vész a hőmérőnkről!

ÉJSZAKA:

Borult idő várható tulajdonképpen országszerte, nyugaton csapadékkal, esővel, reggel pedig ehhez még köd is képződhet. A hőmérséklet 10 és 5 fok közé süllyed, éjszaka pedig ehhez még erősödő északi szél is társul, melynek lökései a 60 km/órát is elérhetik.

HÉTFŐ:

Marad a borult idő, de már csak néhány helyen, leginkább északon és nyugaton eredhet el az eső. A hőmérséklet tovább zuhan, 7 és 14 fok közti maximumokkal számolhatunk az ország nyugati felében, keletebbre azonban még némileg enyhébb idő lesz, és a hőmérséklet meghaladhatja a 20 fokot is. Marad viszont a hőérzetet rontó erős északi szél, helyenként akár 70 km/órás széllökésekkel.

(SHMU)