IDŐJÁRÁS: Újabb borús, esős nap előtt állunk

ÉJSZAKA:

Borús lesz az égbolt, helyenként eső, havas eső is előfordulhat. Az éjszakai órákban jegesek lehetnek az utak. A legalacsonyabb hőmérséklet +5 és +1 Celsius-fok között alakul, az északabbra fekvő területeken akár -2 fok is lehet. Gyenge, legfeljebb 25 km/órás szél várható.

SZERDA:

Felhős idővel indul a szerda is, elszórtan eső, szitálás is előfordulhat, a magasabban fekvő helyeken havazásra lehet számítani. A nappali csúcsértékek 5 és 10 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is marad a gyenge szél.



shmu/para