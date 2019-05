IDŐJÁRÁS: Vártunk már erre a napra

ÉJSZAKA:

Változóan felhős lesz az égbolt, az éjszakai órákban azonban már többfelé felszakadozik a felhőzet. Csapadék csupán elszórtan valószínű, kiadós eső már nem várható. Az éjszakai hőmérséklet 4 és 9 Celsius-fok között alakul. Gyenge légmozgás, illetve szélcsend várható.

PÉNTEK:

Változóan felhős lesz az égbolt, de többfelé már a nap is előbújik. Csapadék csupán elszórtan fordulhat elő, elsősorban az ország keleti részén. Emelkedik a nappali csúcshőmérséklet, 17-22 Celsius-fokot is mérhetünk. Továbbra is gyenge marad a szél.