Idősek és gyerekek napját teszik szebbé önkéntesek a dunaszerdahelyi kórházban, itt járt Tomáš Bezdeda is

A program lényege, hogy önkéntes központokat hoznak létre a kórházak keretén belül, akik pedig részt vesznek benne, kellemesebbé varázsolják a kórházban ápoltak, elsősorban idősek és gyerekek napjait. Meghallgatják őket, sétálnak, beszélgetnek velük, felolvassák nekik az újságot vagy egy könyvet vagy épp társasjátékoznak velük. Kedveltek az ilyen programok keretén belül a kis alkotóműhelyek, ahol az önkéntesek a páciensekkel együtt gyártanak valamilyen apróságokat, amiket aztán a páciensek elajándékozhatnak.

„A páciensek időnként elhagyatottan, egyedül érzik magukat. Fontos, hogy a gyerekek, akik szüleik nélkül tartózkodnak bent, vagy az idősek, akiknek nincsenek ott rokonaik, tartalmas időtöltésben részesülhessenek, amikor a napi orvosi, diagnosztikai vizsgálataik véget érnek, ez ugyanis javít a lelkiállapotukon és ezáltal segíti a gyógyulásukat is” – árulta el Tatiana Kosťová, a program ötletadója és védnöke.

Bock Sylvia, az intézmény igazgatónője is arra hívta fel a figyelmet, hogy nem könnyű a kórházban fekvők számára elviselni a bezártságot, különösen igaz ez a gyerekekre és az idősekre. „Éppen ezért nagyon hálásak vagyunk az önkénteseknek, akik szabadidejük egy részét áldozzák fel azért, hogy a páciensekkel legyenek. Ezáltal a vizsgálatokon kívül más gondolatok járhatnak a páciensek fejében.

A program nagykövetévé Dunaszerdahelyen az ismert énekes, Tomáš Bezdeda vált, aki már a kórház előcsarnokában is énekelt a megjelenteknek, később pedig meglátogatták a gyermek-, illetve a geriátriai osztályon tartózkodó pácienseket is. „Ha sikerül mosolyt csalnunk mások arcára, egy kedves szóval megörvendeztetni őket, vagy csupán meghallgatni őket, ami által szebbé tesszük a napjukat, akkor az valódi segítség. Ezért is csatlakoztam a projekthez“ – árulta el.

A dunaszerdahelyi kórházban már 22 önkéntest képeztek ki erre a feladatra, akiket a kórház egyik alkalmazottja koordinál. A legtöbben közülük diákok, de akadnak idős és aktív korban lévő önkéntesek is. Bárki lehet önkéntes, aki betöltötte 17. életévét, egészséges, türelmes, empatikus, pozitívan gondolkodik, egyszersmind rá tud szánni 1-2 órát hetente, hogy foglalkozzon a kórház valamely pácienseivel.

(SzT)