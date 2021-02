IFFHS - Alex Ferguson minden idők legjobb edzője

A skót Alex Ferguson lett minden idők legjobb edzője a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS), amely az elmúlt negyedszázadban klubedzőként és válogatott szövetségi kapitányként elért eredmények együttes figyelembe vételével készítette el a listát.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A csütörtökön közzétett rangsor első helyét 257 ponttal foglalja el Ferguson a portugál José Mourinho (226) és a francia Arsene Wenger (211) előtt.

Az idén, december 31-én 80 esztendős skót szakember 1974-től 2013-ig dolgozott edzőként, az IFFHS kimutatása szerint 2153 meccsen ült a kispadon. Szülőhazájában több klubcsapatnál is ténykedett, rövid ideig pedig a skót válogatottat is irányította, majd karrierjéből 26,5 évet a Manchester United menedzsereként töltött el sikert sikerre halmozva az angol együttessel. Az MU történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő edzőjeként 38 trófeát nyert, ebből kettő volt Bajnokok Ligája-győzelem, 13 Premier League- és öt FA Kupa-elsőség. Sir Alex Ferguson, akit II. Erzsébet királynő 1999-ben a labdarúgásért tett szolgálataiért lovaggá ütött, 2013. május 8-án jelentette be visszavonulását.

Az ötven nevet tartalmazó IFFHS-lajstrom szereplőinek a fele még aktív, a jelenleg a Tottenham Hotspurnél dolgozó Mourinhón kívül az élbolyba került a német válogatott szövetségi kapitánya, Joachim Löw (200 pont, 4. hely), a Manchester City spanyol mestere, Josep Guardiola (183, 5.), az Evertont irányító olasz Carlo Ancelotti (169, 7.) és az Atlético Madrid argentin vezetőedzője, Diego Simeone (152, 9.)

Minden idők legjobb edzői az IFFHS-nél (1996-2020):

1. Sir Alex Ferguson (skót) 257 pont

2. José Mourinho (portugál) 226

3. Arsene Wenger (francia) 211

4. Joachim Löw (német) 200

5. Josep Guardiola (spanyol) 183

6. Vicente del Bosque (spanyol) 175

7. Carlo Ancelotti (olasz) 169

8. Marcello Lippi (olasz) 156

9. Diego Simeone (argentin) 152

10. Luiz Felipe Scolari (brazil) 151

(MTI)