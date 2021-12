Ifjú Szivek Táncszínház: Az idei utolsó

Ma délelőtt másfél év után kicsomagolták az Ifjú Szivek Táncszínházat, este pedig 20.00-tól idén utoljára látható a Kötelező érvényű javaslat című nagysikerű online előadás, a navstevnik.online felületén.

A szlovák feliratokkal bemutatott változat komoly visszhangot váltott ki a szlovák és a magyar közönség körében. Az online bemutatott Hontalanítás, amely a kitelepítésekkel foglalkozik és a Giuoco Piano című koncert mellett a Kötelező érvényű javaslat című kortárs népszínmű hat alkalommal volt látható a korlátozások idején.

“Idén 68 előadásunk volt, ebből 20 Franciaországban, 34 idehaza és egy Magyarországon, a többi az online térben. Emellett székházunk felújítása is a finisbe ér lassan, a tetőcsere, a nyílászárók cseréje és a homlokzat szigetelése és felújítása már befejeződött” – mondta Varsányi László igazgató.

Az Ifjú Szivek Táncszínház székházának felújítása még 2020 márciusában kezdődött. A járvány és az épületben feltárt szerkezeti és statikai problémák miatt a rekonstrukció az eredeti tervekhez képest elhúzódott. “Örülök, hogy nem csak egy ráncfelvarrás történt. Sikerült elérni, hogy 20 év után az épület állapota is leképezze az ott folyó tevékenységet. Hátra van még a próbatermek, az iroda helyiségek belső kialakítása és az épület teljes akadálymentesítése, de ma végre kicsomagolták az épületet”– tájékoztatott Hégli Dusan művészeti igazgató. Az épületben az 1880-tól, a Berlin testvérek vezetésével működő Magyar Király Szálló már a 19. és 20. század fordulóján is Pozsony meghatározó közéleti és kulturális helyszínei közé tartozott. Számos zenei, táncos esemény és bál is megvalósult a korabeli Pozsony legimpozánsabb báltermében. Az épület eredetileg historizáló homlokzatát a 20-as években átépítették. A jelenleg zajló felújítással az épület ehhez az állapothoz tér vissza.

Régi-új külsejének köszönhetően az Ifjú Szivek Táncszínház székháza az Esterházy Palota és az egykori Koronázási domb-tér tőszomszédságában a Duna parton újra tökéletesen illeszkedik majd Pozsony történelmi belvárosának egyik legszebb utcájának látképébe.

Az Ifjú Szivek Táncszínház a szlovákiai magyar kulturális élet és táncművészet egyik jelentős műhelye. Fő érdeme, hogy Közép-Európa tradicionális tánc- és zenekultúráját színházi táncelőadásain keresztül társadalmi értékként mutatja be és erősíti idehaza és külföldön egyaránt. Koreográfusa Hégli Dusan, aki huszonegy éve irányítja a együttes művészeti tevékenységét. Az intézmény fenntartója a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma.

