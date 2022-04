Igazi csapatként küzdöttek - ezüstérmesek lettek a dunaszerdahelyi kézis lányok

A HC DAC Dunaszerdahely a Szlovák Kupa döntőjében egyik legnagyobb riválisa ellen, a Nagymihály csapata ellen mérte össze tudását. A Prikler Silvia edző által vezetett csallóközi sárga-kékek a találkozó egésze alatt hatalmasat küzdöttek, a pályán és a pályán kívül is egy csapatot alkotva harcolt az alakulat – mindenki egy emberként szerette volna megnyerni ezt a párharcot. A nem minden viszontagságtól mentes Juhosék a végére elfáradtak és egy hajszállal maradtak le a győzelemről.

Facebook-fotó

„Nagyon-nagyon jó meccset játszottunk, igazán büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen döntőt tudtunk játszani úgy, hogy Debre Viktor vezetőedző betegség miatt sajnos nem tudott a csapattal tartani, és sérülések is tizedelték a csapatot. Mindenki hozzátette a magáét, igazi csapatként működtünk és harcoltunk a pályán és azon kívül is. Mindenki egyformán szerette volna megnyerni ezt a párharcot. Az eredmény alakulásán is látható, hogy végig tartottuk magunkat, a végére azonban agyban és fizikálisan is elfáradtunk, de nagyon kevés hiányzott hozzá, hogy megnyerjük ezt a döntőt. Hatalmasat küzdöttünk, megérdemeltük volna” – nyilatkozta Prikler Silvia edző.

Szlovák Kupa döntőjére április 10-én került sort a nagytapolcsányi sportcsarnokban.

Eredmény: Handball Iuventa Nagymihály - HC DAC Dunaszerdahely: 23-21 (11-11)

