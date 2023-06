Igéző szemek tökéletes hosszúságú és dús pillákkal

A szempilla-hosszabbításnak nagy divatja van napjainkban, és ma már igazán természetes hatású műszempillák közül választhat az, aki elbűvölő, hódító és tartós pillákat szeretne. Szerencsére ma már a szépségipar sokféle látványos megoldással szolgál a hölgyeknek szépségük kiemelésére, a plasztikai beavatkozások mellett olyan apró, de látványos megoldásokkal is, mint a műszempilla. Milyen megoldások léteznek? Készíthetjük-e magunknak, vagy bízzuk inkább szakemberre?

A szemek hangsúlyozása régen és ma

A szemek, a szempillák hangsúlyozása, de ma már a műszempilla építés is bevált szépségápolási szertartás, azonban már az ókori Egyiptomban is alkalmazták, igaz a maitól eltérő módszerrel. Az első, a szemek hangsúlyozására szolgáló sminket krokodiltrágya, víz és méz keveréke alkotta, és akkoriban nemcsak a nők privilégiuma volt, hanem férfiak is viselték, ugyanis a célja nem a szépség fokozása volt, hanem a szem védelme a sivatagi időjárással szemben.

A középkorban mai szemmel egészen furcsa divat hódított, a magas homlok volt a szépség kifejezője, ennek érdekében a nők a szemöldöküket és a szempillájukat, de a homlokról még a hajat is eltávolították. Majd I. Erzsébet angol királynő divatba hozta a vörös hajat, és vele a vörös szempillákat.

Az első, kereskedelmi forgalomba hozott szempillaspirálra egészen 1917-ig kellett várni, ezek Eugene Rimmel nevéhez köthetők, aki kőolaj és feketeszén keverékéből készítette el a nők azóta alapfelszerelésének számító festéket.

A műszempillák megjelenésére pedig 1931-ig kellett várni, ekkor jelent meg a Kurlash névre keresztelt szempilla-göndörítő és műszempilla-felhelyező eszköz.

A műszempillák előnyei

A dús és hosszú szempillák kiemelik a szemet, hangsúlyozzák a tekintetet, és napjainkban a műszempillák nagyon divatosnak számítanak, hiszen:

nemcsak dúsítják a természetes pillákat, hanem a különböző típusok jóvoltából formálják is a szemet.

Sokan azért is szeretik, mert erőteljes színének köszönhetően nem kell mellette sminkelni, és reggel az ágyból kikelve is makulátlan lehet a külsőnk.

Felhelyezése nem jár fájdalommal, viselése kényelmes.

A műszempillák D-száma attól függ, hogy egy természetes pillára hány szál műszempilla kerül felhelyezésre.

Hogyan ápold a műszempillát?

A műszempilla kis törődéssel sokkal tovább tartós és szép marad, erről nem szabad megfeledkezni! Amennyiben megfelelően ápolod, vigyázol rá, kevesebb időt vesz igénybe a töltése, és persze annál kedvezőbb is az ára. A műszempillákat óvni kell a víztől, a gőztől és a párától, de a szoláriumozás sem tesz jót nekik, ahogy a dörzsölés, olajos lemosás sem. Igyekezz minél kevesebbet sminkelni!

Az esztétikus műszempilla olyan, ami illik viselője szemformájához, életmódjához, egy jó stylist ezt is figyelembe veszi az építésnél.

(PR-cikk)