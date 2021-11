Igor Matovič adóforradalmat ígér, 200 eurót a gyerekek után, egy adó és egy járulékkulcsot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Vasárnap a gyermektámogatások új rendszerét, hétfőn pedig a jövedelemadó reformját mutatta be Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter, ki nem is adóreformnak, hanem adóforradalomnak nevezi az átalakítást. Május elején egyszer már nekifutott az adóreformnak, de akkor visszapattant a koalíciós partnereiről, elsősorban az SaS-ről, amely magasnak tartotta a 2,5 milliárd eurós költségeket. Most 1,7 milliárdnál tart.

Egy adó, egy járulék, ismertette tavasszal Igor Matovič az adóreform első elképzeléseit, majd megfenyegette koalíciós partnereit, mert nem tetszettek nekik a reform költségei. Akkor 2,5 milliárd euróra számolta ki a teljes költségeket, és akkor is 200 eurós családi pótlékról beszélt, valamint egy adó és járulékkulcsról. Most is hasonlóan indult a bemutatás, és várhatóan a költségek sem lesznek sokkal alacsonyabbak.

A dolgozó szülők havi 200, a nem dolgozók havi 100 eurót kapnának gyerekenként, több részletben. Emelkedne a családi pótlék, nőne az adóbónusz, pluszpénzt kapnának szakkörökre és a gyerekeknek is bevezetnék az úgynevezett üdülési csekket, ebből állna össze a viszonylag magas támogatás.

De mi áll az árcédulán?

Az ára sem alacsony a csomagnak: 1,200 milliárd euró. Matovič állítja, hogy lesz fedezete, de ezt sohasem szabad elhinni első hallásra. Egy kétszázmilliós tétel máris veszélyben van: ezt az önkormányzatoktól csípte volna le Matovič, de természetesen a szövetségük azonnal tiltakozott. Matovič 100 millióra számít a hazárdjátékok adójából is, amit viszont egyre több önkormányzat teljesen betiltana a területén.

A hétfőn bemutatott jövedékadó-reform is érdekesnek tűnik. A jelenlegi, valóban bonyolult rendszert egyszerű – a már májusban is említett – egy adó-egy járulék rendszerrel cserélné fel.

Egy, 39 százalékos járulékot fizetne a munkaadó, és 19 százalékos adót pedig a munkavállaló, némi kedvezménnyel.

Ez a csomag újabb félmilliárdba kerülne, de Matovič papíron erre is talált forrást. Vagyis a teljes költség már 1,7 milliárd.

Ki fogja támogatni Matovicot? Boris Kollár már beállt mögé.

Várjuk a keddi harmadik csomagot, ami a vállalkozások adózását, köztük feltehetően az egyéni vállalkozókét is átalakítaná. Májusban Matovič megszüntette volna az átalányköltséget, ami sok kisvállalkozót tett volna tönkre, kedden meglátjuk, most mivel áll elő.

A megvalósításhoz azonban kellene a négy párt támogatása is, ez azonban egyelőre még kérdéses.

Boris Kollár ugyan vasárnap kiállt az akkor bemutatott reform mellett – feltehetően le akarta mosni magáról a napokban ráragadt reformellenes címkét.

A Za ľudí is viszonylag pozitívan nyilatkozott, igaz, nekik csak 2+2 képviselőjük van a parlamentben. Az SaS álláspontja most is kérdéses, Richard Sulík megvárná az egész bemutatását, mielőtt véleményt mondana. Nem nyilatkozott azonban Matovič tervéről Eduard Heger miniszterelnök sem, pedig elsősorban neki kellene felvállalnia a reform képviseletét.

Bašternák szabadlábra kerülhet

Hétfőn 2,5 év után jó napja volt Ladislav Bašternák adócsaló vállalkozónak. A Trencséni Járásbíróság ugyanis úgy döntött, hogy jó magaviselete okán feltételesen szabadlábra helyezi az 5 évre ítélt vállalkozót. Az elítéltnek azonban üröm az örömben, hogy az ügyész fellebbezett, és így meg kell várnia a másodfokú ítéletet.

Bašternák kétmillió euró áfát csalt el, ezért kapta az 5 évet, de jelenleg folyik ellene egy másik eljárás amiben ennél is magasabb büntetésre számíthat. Az ügyész ezért is próbálja benntartani a börtönben.

A másik ok lehet, hogy Bašternák még az ítélet előtt családtagjaira ruházta szinte teljes vagyonát, így nem nagyon szenvedte meg az ítélete második részét, ami teljes vagyonelkobzásról szólt.

Egy jó és egy rossz COVID-hír

Egyre durvul a járvány, folyamatosan nő a fertőzöttek, a kórházban kezeltek és a járványban elhunytak száma is. A kórházakban már több mint 2600 beteget ápolnak, sok intézmény már kiteheti a megtelt táblát, nem tudnak új beteget fogadni. Se COVID-osat, se mást. Ráadásául még mindig nem értük el a csúcsot, vagyis lesz ez még rosszabb is.

Jó hír azonban, hogy végre elindult felfelé az oltottsági mutató is.

Az elmúlt héten kétszer annyian vették fel az első oltást – mintegy 25 ezer ember –, mint egy héttel korábban.

Kár, hogy nem ébredtek néhány hónappal ezelőtt, egyes adatelemzők szerint ugyanis 5 százalékpontos átoltottság-növekedés 41 százalékkal csökkentette volna a kórházak leterhelését. Magyarán: a jelenlegi 2600 beteg helyett csak 1600-an lennének kórházban, ha sikerült volna időben elérni az 50 százalékos átoltottságot. Így csak abban reménykedhetünk, hogy hatni fognak a várhatóan jövő héttől szigorodó intézkedések, és emelkedni fog a beoltottak száma is.

Lajos P. János