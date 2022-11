Igor Matovič megint beismerte, hogy lefizetett egy orvost

Az eset vagy 30 éve történt, de most is igyekezett vele meggyőzni másokat, hogy az orvosok korruptak.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Matovič egy hosszú posztban emlékezett meg arról, hogy vagy 30 évvel ezelőtt, amikor ő maga egy 22 éves egyetemi hallgató volt, az édesapját agydaganata miatt készültek megoperálni, az idegsebész viszont 5 ezer koronát kért az édesanyjától, mielőtt nekivágna. A pénzügyminiszter szerint ha nem adják neki a pénzt, akkor neki sem kezd a műtétnek. A műtétet végül elvégezték, nem sokkal később viszont az apja mégiscsak meghalt. (Az esetről 2012-ben egyszer már beszámolt.)

Matovič most azt állítja, hogy ez akkor nem számított bűncselekménynek, és szükséghelyzetben voltak, tulajdonképpen arra kényszerültek, hogy kifizessék az orvost. Peter Kováč, a Markíza által megszólított jogász szerint viszont van módja az ilyen esetek leleplezésének, mégpedig hogy az illető, akitől az orvos pénzt kér, azonnal a rendőrséghez fordul, és az átadást már ügynökként folytatja le. Egyébként szavai szerint az orvos lefizetése akkor is bűncselekmény volt, és nem ment fel az sem, ha a megvesztegető szükséghelyzetben cselekedett.

Matovič azt mondta, hasonló helyzetben ma is ugyanúgy cselekedne. Mária Kolíková volt igazságügyi miniszter szerint viszont ez nem az a hozzáállás, amit egy korrupcióellenes párt vezetőjétől elvárhatnánk.

A pénzügyminiszter posztjában egyébként beszámolt arról is, hogy kislánya kifakadt vakbelét egy orvos vesekőnek nézte és fájdalomcsillapítókkal pumpálta tele a négyéves kicsit. Aztán mikor már látták, hogy nem segít, akkor felesége elhozta és elvitte egy másik klinikára, ahol az orvos felfedezte, hogy nem vesekőről, hanem vakbélről van szó, neki volt igaza, és Matovič szerint lényegében megmentette az életét. A pénzügyminiszter ennek kapcsán rámutatott, hogy ez a két orvos, a becsületes és az, aki félvállról veszi az eseteket, ugyanarra a fizetésemelésre lesz jogosult. Ezután pedig felhívta a figyelmet, hogy ilyen alapon, miután a kormány engedett az orvos szakszervezetnek, miért ne kezdjenek sztrájkolni az atomerőművek technikusai, hiszen rajtuk is sok ember élete múlik, akiket túszul ejthetnének, mint azt szerinte tették most az orvosok.

(Tvnoviny.sk)