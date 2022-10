Így csapódnak be az iráni drónok az ukrán fővárosba (+VIDEÓK)

Az utolső jelentések szerint már több mint három halálos áldozata van a támadásnak, és legalább 19 embert kellett kimenteni a romok alól.

Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója szerint egy az első gyermekét váró fiatal pár is meghalt a kijevi támadásban.

Hírügynökségi jelentések szerint az oroszok iráni Sahed típusú drónokat vetettek be, amelyek kamikaze módszert alkalmazva, csapódtak több ukrán köz- és lakóépületbe.

