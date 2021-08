Így dekorálj magyar faliképekkel

Sokan díszítjük előszeretettel otthonunkat magyar témájú vagy magyar alkotóktól származó faliképekkel. A Képáruház.Hu nemrég bevezetett szlovákiai házhozszállításának köszönhetően most már többezer magyar képtémából válogathatunk kedvünkre. De vajon hogyan találjuk meg az otthonunk stílusához leginkább illő képeket?

Klasszikus* magyar festmények és modern lakberendezés?

*klasszikus ( melléknév )

jelentése: bizonyos időszakban a legmagasabb minőségűnek és a maga nemében kiemelkedőnek ítélték.

Először is: engedjük el az előítéleteinket! Nem igaz, hogy a klasszikus festmények csak a múzeumban, vagy dohos szagú „öreg” bútorok között mutathatnak jól. Az eltérő stílusok egymással történő szembesítése kifejezetten trend a lakberendezésben. Ha ezt a szabályt – a stílusok keverését - alkalmazzuk, bátrak és innovatívak leszünk, vendégeink pedig rácsodálkoznak izgalmasan berendezett falunkra. A recept tehát: válaszd ki kedvenc magyar festményed, rendeld meg keretezve vagy vászonkép formában és vedd körül modern akár minimál svéd stílusú rajzokkal, faliképekkel.

A Képáruház.Hu katalógusában több mint 40 magyar neves festő több mint 500 képe között válogathatsz,

olyanok között is mint Szinyei, Feszty vagy Munkácsy képei vagy a rendkívül népszerű a szlovákiai születésű Csontváry Kosztka Tivadar, Magányos cédrus c. festménye. Ráadásul megvan a lehetőséged, hogy a saját falméretednek megfelelő egyedi méretű vászonkép reprodukciót válassz, így nincs megkötve a kezed sem a fal megtervezésekor.

Balatoni régi-új fotók és kedvenc magyar tájaink

Amennyiben otthonunk hangulatához a fényképes faliképek jobban illenek, fantasztikus naplementéket, tájképeket, lenyűgöző városképeket és drónnal készült légifelvételeket is találunk a Balaton és Budapest alkategóriákban. Akik szeretnek nosztalgiázni és a régi idők fekete fehér-képek hangulatát kedvelik, a Képáruház archív régi képek között egészen biztosan sokat időznek majd. Számos otthon előszobájának hangulatát dobja fel ma már egy–egy 80-as évekbeli fekete-fehér budapesti utcakép, vagy Balaton látkép - tapéta formájában, de klassz vászonkép sorozatot is készíthetünk belőle.

Ugyanis – és ettől igazán univerzálisak a lehetőségeink -

a fotókból, képekből nem csak vászonképet, posztert és faliképet, de könnyen felragasztható egyedi fotótapétát is rendelhetünk, mindössze pár napos határidővel.

Magyar térképek is…

Találunk még grafikákat, régi magyar térképeket is a kínálatban, de ha esetleg buddha vászonképet keresünk, akkor is nehezen fogunk tudni választani a közel 20.000 képtéma közül. A neves Ország Boltja díjat is nyert webáruház lelkes csapatában és szakértelmében pedig nyugodtan megbízhatunk, ezt rengeteg vásárlói vélemény is alátámasztja.

(PR-cikk)