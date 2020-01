Így érintheti a szlovákiai katonákat az iráni katonai vezető likvidálása

Begyűrűzni látszódik a belpolitikába a legújabb nemzetközi konfliktus. És ahogy az lenni szokott, Andrej Danko most sem mulasztotta el a nagy lehetőséget, és kapásból az orosz nótát kezdte fújni azzal összefüggésben, hogy az amerikai elnök utasítására Bagdadban végeztek Kászim Szulejmáni tábornokkal, az iráni Forradalmi Gárda különleges alakulatának parancsnokával. Moszkva ennek kapcsán a nemzetközi jog megsértéséről beszél, Putyin itthoni pincsikutyája dettó. Danko még azt is megpendítette, hazajöhetnének az Irakban szolgáló szlovákiai katonák is.