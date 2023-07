Így néz ki az oroszok legfontosabb hídja, miután az ukránok megint meglőtték azt (VIDEÓ)

Azt, hogy mi történt, nem lehet pontosan tudni, a hatóságok az incidenst nem nevezték támadásnak, de meg nem erősített jelentések szerint robbanások hallatszottak a hídról.

Railway traffic on the #CrimeanBridge has been resumed, according to the "operational headquarters" of the #Crimea . pic.twitter.com/c1GxXsOOyb

Az orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a robbanás nem rongálta meg a híd tartószerkezetét, csak az útburkolat sérült meg.

"The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it," stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj