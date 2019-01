Így néz ki, mikor egy irányított lavina elárasztja a tátrai síközpontot (Videó)

Az árvai Roháče Spálená síközpontnál megmozgatták a lehullott nagy mennyiségű hóréteget. A síközpontban 20 éve nem történt ilyesmi, és most is elsősorban azért mentek elébe a lavinának, hogy ne váratlanul zúduljon le a hatalmas mennyiségű hógörgeteg. Most ugyanis nem voltak ott látogatók, csak a síközpont alkalmazottai.

A Markíza riportjában megtekinthető a félelmetes cselekmény:

(parameter/Tvnoviny.sk)