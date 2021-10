Így nézne ki egy túszdráma a nyitrai börtönben (Fotók)

A kerületi rendőrség a börtönőrök testületének egységeivel együttműködve túszdrámát szimulált a nyitrai büntetésvégrehajtási intézetben - tájékoztatott a kerületi rendőrség a Facebookon.

Fotók: Rendőrség

Közlésük szerint ez a helyszín megfelelt arra, hogy minden részletében begyakorolják, mi történne egy ilyen rendkívüli szituáció esetén, hogyan zajlana a válságmenedzsment, illetve az egyes rendvédelmi egységek együttműködése.

A rendőrség közölte azt is, hogy az akciónak pozitív visszhangja volt a résztvevők részéről. Annak rendje s módja szerint közzé is tettek róla néhány profi fotót, amelyeken szuperül néznek ki, nem mellesleg pedig ígértek videót is.

