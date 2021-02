Így szabadulhatsz meg a hitelkártya-adósságodtól

Egy hitelkártya-adósság az nem egy egyszerű történet. Több okból kifolyólag sem. Az egyik szempont az a magas kamatozása, mely folyamatosan terheli a felhasznált keretösszeget, ami csak tetézi az addig felgyülemlett adósságot.

Vannak, akik nem tudják, miről beszélek, mert értik a hitelkártya működését, és ismerik a stratégiát, amivel akár nyerhetnek is rajta. De ez a cikk most nem nekik szól, hanem azoknak, akik szeretnének megszabadulni az egyre nagyobb hitelkártya-adósságuktól. Ha te is közéjük tartozol, figyelmesen olvasd el a cikkem, és fogadd meg a tippjeimet, hogy mielőbb szabadulj az adósságodtól.

Sajnos sokan nem értik a hitelkártya működését

Sok emberrel beszéltem, akiknek van hitelkártyája, és sajnos egyértelműen látszik sokuknál a probléma. Egyszerűen túl bonyolultnak ítélik meg a hitelkártya-konstrukciókat, egyszerűen nem értik a működésüket. Ez nagy probléma, ugyanis ezzel nem csak a használatot nehezítjük meg magunknak, de a hiteltörlesztést, a hitelkeret feltöltését is. Javaslom, csak akkor használj hitelkártyát, ha valóban érted is a működését egészen a törlesztésig, a hitelkeret visszatöltéséig bezárólag.

Ha teheted, akkor szüntesd meg!

Csak akkor lesz hitelkártya-adósságod, ha használod a kártyát. Ha viszont nem használod tovább, és betartod a további pontokban leírt visszatörlesztési stratégiákat, nyert ügyed van. Egyszerűen szabadulj meg tőle, így még csak a kísértés sem lesz ott, hogy esetleg valaminek a megvásárlását azzal oldod meg. Szüntesd meg a szerződést, amilyen gyorsan csak tudod.

Ha nem megy másként, akár kiválthatod másik hitellel is

Ez is egy megoldás, bár ezzel nem szűnik meg a tartozásod. Viszont átütemezheted, és fix végűvé varázsolhatod, azaz fogod látni a törlesztések végét. Tudni fogod, hogy havonta mekkora összeget és hány hónapon keresztül kell fizetned ahhoz, hogy lenullázd a kintlévőséged. Nézz szét a piacon elérhető hitelek között a expresszkolcson.hu jóvoltából egy helyen, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbb konstrukciót.

Garantáltan találsz alacsonyabb THM-mel rendelkező hitelt, mint amilyennel a hitelkártyád jelenleg rendelkezik. Ráadásul, ha több hitelkártyád vagy több hiteled is van, akkor akár egyetlen hitellel is kiválthatod ezeket.

Fizess többet a minimumnál!

A legegyszerűbb módja a hiteltartozásod rendezésének és kereted visszatöltésének a többletbefizetés. Azt kell megérteni, hogy a bank által elvárt havi minimum fizetendő összeg nem alkalmas arra, hogy visszatöltsd a kereted. Ez az összeg gyakorlatilag csak a kamatokra elegendő, így nem jut belőle a kereted visszatöltésére. Épp ezért fontos, hogy ennél a minimum összegnél többet fizess be, ha meg akarsz szabadulni az adósságodtól. Minél többet fizetsz a minimum befizetendő összeg felett, annál gyorsabb lesz a folyamat. És ahogy csökken a kintlévőség, ahogy töltődik a keret, csökken a havi fizetendő összeg is.

(PR-cikk)