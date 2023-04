ÍGY "TÁMADT FEL" SÁTOR LAJOS: Miután lelőtték, kimászott az utánfutóból és átöltözött

Április 18-án (kedden) folytatódott Horváth Lehel büntetőpere a Specializált Büntetőbíróságon. Az öt gyilkossággal, a dunaszerdahelyi maffia támogatásával, és egy gigalopással vádolt Horváth most először beszélt a csallóközi bűnszervezetet vezető Sátor Lajos ellen 2010-ben elkövetett gyilkosságról, amiről most azt mondja, az egész csupán színjáték volt. A vádlott azt állítja: tanúként hazudott, de most már az igazat mondja.

Horváth Lehel a Specializált Büntetőbíróságon (Fotók: Cséfalvay Á. András))

Mielőtt rátérnénk az újdonságokra, érdemes felidézni, hogy a Sátor-gyilkosság ügyében 2019-ben kihirdetett, jogerős bírósági ítélet szerint az elkövetők hogyan végeztek Sátor Lajossal.

2010 végén a dunaszerdahelyi maffia tagja, Kádár Krisztián - tartva attól, hogy a maffiafőnök megöli őt - úgy döntött, hogy végez Sátor Lajossal. A tervről tudott a csicsói (Komáromi járás) Zakál Ferenc is, aki annak idején egy ellenük kiadott elfogatóparancs miatt együtt bújkált Kádárral Magyarországon.

Kádár Krisztián a gyilkossághoz Horváth Lehel segítségét kérte, aki rendszeresen tartotta a kapcsolatot Sátorral. Kádár gondosan kitervelte a bűntényt: az emberöléshez fegyverekkel, a holttest eltüntetéséhez pedig egy markológéppel is ellátta Horváthot. Ezzel nagyjából egyidőben Kádár a rendőrséget is felkereste, és megmutatta nekik azt a gútori (Hamuliakovo - Szenci járás) házat, ahol akkoriban Sátor lakott.

2010. december 2-án, reggel nyolc óra körül Sátor Horváth csótfai (Dunaszerdahelyi járás) telkére érkezett. A gyilkosságot a terv szerint Kádár követte volna el, ám ő valamiért nem húzta meg a ravaszt, és Sátort végül Horváth Lehel lőtte le.

A holttestet levetkőztették, majd egy lezárható utánfutóba helyezték. Kádár elvitte a helyszínről Sátor kocsiját, Horváth pedig a Dunaszerdahelyi Járásbíróságra ment, mivel egy családügyi peres eljárás tárgyalásán kellett részt vennie. Később - de még aznap - Horváth telkén a már említett markolóval földelte el a hullát, Sátor ruháit pedig Kádár és Zakál egy másik helyszínen elégették.

A rendőrök közben megfigyelték Sátor Gútoron bérelt házát, de ott már semmilyen mozgást nem észleltek. Egy-két hónap elteltével Kádár és Horváth azonban megmutatták a rendőröknek, hol temették el - szintén Horváth birtokán - a 2008-ban meggyilkolt Raisz fivérek, Szilárd és Csaba holttestét.

Ezt követően számítani lehetett arra, hogy a rendőrök további holttesteket kereshetnek majd Horváth telkén, így utóbbi Kádárral úgy döntött, Sátor hulláját át kell ásni egy másik helyszínre. Ehhez Zakál Ferenc nyújtott nekik segítséget. Sátor holttestét kiásták, majd átszállították Csicsóra. Hogy végül hol ásták el újra, a mai napig nem tudni, mivel Sátor maradványai azóta sem kerültek elő. Ettől függetlenül Kádár és Zakál jogerősen 25 év fegyházbüntetést kaptak (többek között ezért) a gyilkosságért, az egykori maffiafőnököt pedig az illetékes szervek halottnak nyilvánították.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A Kádár és Zakál ellen hozott 2019-es ítélet után 2021. decemberében Horváth Lehelt is bűnösnek találták a Sátor-gyilkosság - és további hat vádpont - ügyében, ám az az ítélet nem emelkedett jogerőre. A Legfelsőbb Bíróság ugyanis különböző jogsértéseket talált az első fokú döntésben, és újratárgyalást rendelt el - ez zajlik jelenleg is.

Az új büntetőper 2023 elején vette kezdetét. Az első, februrári tárgyalási napon Horváth pánikszerű félelmével indokolta, hogy eleget tett Sátor Lajos parancsainak, majd márciusban a 45 millió koronás (1,5 millió euró) széflopás, illetve a maffia támogatásával kapcsolatban vallotta magát ártatlannak, valamint részletes vallomást tett azokkal a gyilkosságokkal kapcsolatban is, melyekben a vád szerint bűnsegédként vagy társtettesként vett részt. Április 18-án pedig az utolsó vádpont a Sátor-gyilkosság kapcsán hallgatták ki. A vádlott most részletezte először a bűntény azon verzióját, mely szerint Sátor halála csak színjáték volt, és - állítása szerint - nem is lőtte le az egykori maffiavezért.

Amikor Spišiak visszatért

A Sátor-ügyre rátérve Horváth először is tisztázni akarta, hogy Sátor szerinte soha nem akarta feladni magát a rendőrségen úgy, hogy beismerő vallomást tesz az általa elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban. Célja valójában az volt, hogy korrupt rendőrök segítségével rákenje az 1999-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosságot egy ukrán maffiózóra, Vologyimir Jegorovra, akit akkoriban nyolc másik emberöléssel is gyanúsítottak Szlovákiában.

A vádlott szerint Sátor ennek érdekében fizetett is kb. 70 ezer eurót Milan Lučanskýnak, aki akkoriban a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal egyik vezetője volt (2018-tól pedig két évig országos rendőrfőnök, majd korrupcióval gyanúsították meg, és 2020 végén a vizsgálati fogságban lett öngyilkos). Lučanský 2010 nyarán találkozott is Sátorral, ám ezt megtudva Jaroslav Spišiak akkori rendőrfőkapitány elbocsátotta őt.

Az események innentől felgyorsultak: Sátor Lajos megtudta, hogy Kádár Krisztián feladná őt a rendőröknek, és Horváthon keresztül az is a tudomására jutott, hogy Kádár már inkább a meggyilkolását tervezi.

"Sátor őszintén elmondta nekem, hogy miután Spišiak visszatért a rendrőséghez és kidobta a korrupt Lučanskýt, már nincs esélye senkit lefizetni, hogy visszatérhessen és ráfoghassa a tízes gyilkosságot Jegorovra. Elmondta, hogy Kádár terve neki megfelel, és az alapján eljátszaná azt, hogy meghal, és így senki nem tudná meg, hogy valójában csak eltűnt"

- jelentette ki a bíróságon Horváth Lehel. A vádlott szerint tehát Sátor tulajdonképpen Kádár tervét használta fel arra, hogy eljátsza saját halálát, a színjátékba pedig kizárólag Horváthot avatta be.

Igazából a gyilkosság napját is maga Sátor választotta ki, mert tudta, hogy Horváthnak aznap délelőtt a bíróságon kell megjelennie, és így a reggeli kivégzésre marad majd idő, ám arra nem, hogy az áldozatot tetemét el is ássák. Horváth - állítása szerint Sátor utasítására - előre elkérte Kádártól a gyilkossághoz beszerzett fegyvereket, hogy Sátor ki tudja cserélni a lőszereket vaktöltényekre.

A halál (?) napja

2010. december 2-án, reggel nyolc óra körül Sátor Lajos megérkezett Horváth csótfai birtokára.

A terv szerint a garázsban rejtőzködő Kádárnak kellett volna egy adott pillanatban előugornia és végeznie Sátorral, ám a maffiafőnök állítólag korábban utasításba adta Horváthnak, hogy még idő előtt adjon le három lövést, hogy Kádárnak előbújnia se legyen ideje.

"Ahogy Kádár kijött a garázsból, meglepődve nézte a földön fekvő Sátort. Közösen betettük Sátort egy lezárható fedelű utánfutóba - ez is Sátor ötlete volt, hogy Kádár ne vehesse észre, hogy él -, és természetesen mondtam Kádárnak, hogy nem tudom a testet elbágerozni, mert bíróságra kell mennem. Kádár ekkor elment Sátor autójával, én Sátort kiengedtem az utánfutóból, ő átöltözött, és odaadta a levetett ruháit - azzal az utasítással, hogy amikor este Kádár visszajön, mondjam neki azt, hogy már elbágeroztam őt, a ruhákat meg adjam oda neki, hogy vigye magával és égesse el valahol. Sátor soha nem halt meg, vagyis lehet, hogy már meghalt, de ott nem volt megölve, és az egész csak azért történt, hogy el tudjon szökni a nyomozóhatóságok elől, és soha senki ne keresse őt"

- vallotta Horváth, azt viszont nem részletezte, hogy Kádárnak - aki Horváth szerint elhitte az állítólagos színjátékot - nem tűnt-e föl, hogy nemcsak az elvitt ruhákon, de Sátor testén sincsenek lőtt sebek és vérnyomok.

Ezt az ellentmondást az ügyész és a bírósági szenátus tagjai sem boncolgatták, viszont felolvasásra került Horváth egy korábbi, 2018-ban tett rendőrségi vallomása, amiben a vádlott még nyíltan vallott arról, hogy maga végezte ki Sátor Lajost, és a holttestet együtt vetkőztették le Kádárral. Ezt Horváth azzal kommentálta, hogy akkoriban hazudott, most viszont az igazat mondja. Ugyanez volt az álláspontja a holttest későbbi áthelyezésével kapcsolatban is: most azt mondja, Sátort nem ölte meg, nem ásta el, valamint később nem ásta ki és szállította át Csicsóra - ezeket mind csak kitalálta.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Hogy Horváth Lehel aktuális vallomását sikerül-e valahogy hitelt érdemlően alátámasztania, vagy a vádat képviselő ügyésznek megcáfolnia, az a büntetőper későbbi szakaszában derül majd ki. A vádlott szerint azonban egy tanú igazolni is tudja majd, hogy Sátor életben van - a szóban forgó férfi állítólag 2012-ben Thaiföldön találkozott Sátor Lajossal. Horváth ezt a személyt meg is nevezte, és indítványozta a beidézését is. Az említett tanú, és a Sátor-féle maffia egykori tagjainak újbóli kihallgatására várhatóan a bírósági eljárás májusi tárgyalási napjain kerül majd sor.

(Barak Dávid)