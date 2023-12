Így töltik a karácsonyt a politikusaink

Kormányunk és parlamenti képviselőink többsége szeretteivel tölti az ünnepeket. A karácsonyt egy pillanatnyi csendre szeretnék kihasználni, és családjukkal tölteni az időt. A hagyományos karácsonyi ételekben sincs hiány az asztalaikon.

Fotó: TASR/Jaroslav Novák

Peter Pellegrini (Hlas-SD) a parlament elnöke a szüleivel tölti a karácsonyt, úgy, ahogy arra a gyermekkorából emlékszik. „Karácsonykor nem eszünk húst, betartjuk a böjtöt” – mondta. A vacsora a parlament elnökének családjában egy rövid imával kezdődik, és mindig plusz egy főre terítenek.

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök számára a karácsony mindig is a könyvolvasás ideje volt. „Amennyit csak lehet, olvasok. Általában karácsonyra kapok egy csomó könyvet, így van miből válogatnom” – mondta, hozzátéve, hogy a történelmi könyvek és az életrajzok a kedvencei. Karácsonykor szabadidejét sportolással is tölti. „Néhány tervet, célt tűzök ki magam elé, és néha megpróbálok naponta akár kétszer is sportolni” – nyilatkozta. Ha ideje engedi, az ünnepek alatt szívesen kirándul a hegyekben.

Andrej Danko, az SNS elnöke családjával tölti a karácsonyt. Eldicsekedett azzal, hogy édesanyja jó szakács, és alig várja a karácsonyi vacsorát. Elmondta, hogy hagyományos ételek kerülnek az asztalukra.

Tomáš Taraba miniszterelnök-helyettes és környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt) szintén a családjával tölti az ünnepeket. „Öt gyermekem van, családi körben leszünk, meglátogatom a szüleimet is” – tette hozzá.

Richard Raši (Hlas-SD) beruházási miniszter otthon, Kassán tölti a karácsonyt családjával. „A mi karácsonyunkban az az egyedi, hogy két vacsorát tartunk. Nálunk az egyik már 14 óra körül van itthon, a másik pedig este hat körül anyukámnál” – mondta, hozzátéve, hogy az étlap egy kivétellel standard szlovák ételeket tartalmaz náluk. „Édesanyámtól azt a szokást hoztam, hogy nálunk is van halászlé.”

Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter is családjával tölti az ünnepeket. „Sok lemaradásom van a gyerekekkel és a párommal szemben, úgyhogy ezt pótolnom kell. Megígértem, hogy két hétig velük leszek. Nem tudom, hogy sikerül-e” – mondta.

A Progresívne Slovensko vezetője, Michal Šimečka klasszikus karácsonyt tervez családjával tölteni. Minden évben közösen készítenek karácsonyi salátát a szülei házában december 23-án.

Nincs ezzel másképp Milan Majerský, a KDH elnöke sem. Az egész ünnepet hagyományosan tölti az ételektől kezdve a szokásokig, mindent betart.

Az SaS parlamenti klubjának vezetője, Branislav Gröhling szeretettel várja a családdal, barátokkal eltöltött időt, valamint a klasszikus meséket és a sok finom ételt.

Hagyományos karácsonyt tölt majd családjával a Slovensko mozgalom vezetője, Igor Matovič is. „Alig várom, hogy a politikától mentes, békés pillanatokat töltsek el.”

TASR