Így történt a szörnyűség a magánzárkában - Nem hibázott a fegyőrség, de az országos igazgató lemond Lučanský öngyilkossága miatt

Bár az előzetes vizsgálat szerint a fegyőrök nem követtek el hibát a vizsgálati fogságban öngyilkosságot elkövető Milan Lučanský őrzése során, az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar (ZVJS) igazgatója lemondott tisztségéről.

(Forrás: RTVS)

Milan Ivan, a ZVJS országos igazgatója mindezt Mária Kolíková igazságügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be szerdán reggel. Bár Ivan lemondott posztjáról, az konkrét eperjesi börtön igazgatója, Norbert Kundrák ezt nem tette meg. A törvény megszabja, hogy az igazgatót milyen esetekben lehet leváltani, és amennyiben a fegyőrség nem követett el hibát, nincs mód az intézményvezető visszahívására.

A ZVJS igazgatója és a miniszter részletesen beszámoltak arról, hogyan zajlott le az említett incidens az eperjesi (Prešov) börtönben.

Nem reagált a vacsorára

A vizsgálati fogságban lévő Milan Lučanskýt az őrök félóránként ellenőrizték. Az utolsó ilyen ellenőrzés a vacsora előtt, 16:30-kor történt, és akkor Lučanskýval még minden rendben volt.

Kilenc perccel később már vacsoraosztás zajlott a folyosón, de az étel átvételére való felszólításra a magánzárkában lévő exrendőrfőnök nem reagált. Ekkor a zárkaajtón lévő kisablakon keresztül benéztek hozzá, és szembesültek azzal, hogy a zárkában lévő lepedőt és a melegítőjét használva a rab felkasztotta magát.

A fegyőrök ekkor azt csinálták, amit az előírások diktálnak: a rabot elsősegélyben részesítették, megkezdték újraélesztését, amit később a rendelkezésükre álló defibrillátorral folytattak. A mentők 20 percen belül érkeztek a helyszínre, és folytatták az újraélesztést, majd kórházba szállították Lučanskýt. Keringését sikerült visszaállítani, de állapota azóta is változatlanul kritikus. Sajtóértesülések szerint beállt nála az agyhalál állapota.

Pszichiáter és pszichológus is kivizsgálta

Milan Lučanský december 6. óta van vizsgálati fogságban. A rendőrség kenőpénz elfogadásával gyanúsította, és több más rendőrségi, vagy épp titkosszolgálati tisztségviselővel együtt helyezték előzetes letartóztatásba. Lučanský ellen vallott egy volt beosztottja is. Több tanú is egybehangzóan arról számolt be, hogy az exrendőrfőnök 500 ezer eurónyi kenőpénzt is beszedhetett. A bűntettek miatt 10-től 15 évig terjedő börtönbüntetés fenyegette őt.

Már december 10-én is felmerült, hogy öngyilkosságot kísérelt meg cellájában, ám a hivatalos szervek ezt később kizárták.

Milan Lučanský az első incidens után kórházi ellátásban részesült, a trencséni rabkórházban pszichiáter kezelte. December 22-én szállították vissza az eperjesi börtönbe, majd pont a december 29-i öngyilkossági kísérlete előtt pár órával maga a főügyész jelentette be, hogy a december első felében történő incidens során Lučanský tornázás közben sérült meg szerencsétlenül.

Miután Milan Lučanský visszatért az eperjesi börtönbe, ott egy 24 éves tapasztalattal rendelkező pszichológus vizsgálta őt meg, aki kizárta Lučanský esetében az öngyilkosságra való hajlamot.

