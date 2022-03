II. labdarúgóliga, 19. forduló: Saláta „beköszönt“ a Slovannak, emberhátrányban diadalmaskodtak a somorjaiak

Vasárnap délelőtt mindkét dél-szlovákiai alakulat idegenben küzdött a pontokért. A somorjaiak 3, a komáromiak 1 ponttal gyarapították gyűjteményüket.

Karol Scholtz illusztrációs felvétele

A fővárosban is folytatódott a komáromiak veretlenségi szériája. A Radványi-legénység bajnoki találkozón legutóbb 2021. szeptember 9-én szenvedett veretlenséget. A Slovan-fakó elleni erőpróbán kétszer is a hazaiaknál volt az előny, a vendégek azonban mindkét találatra válaszoltak. Érdekesnek találtuk, hogy az égszínkékek egykori meghatározó egyénisége, a KFC csapatkapitánya, Saláta Kornél (felvételünkön) fejesgóllal állította be a 2:2-es végeredményt. Mivel a szakolcaiak vendéglátóként buktak, a komáromiak visszafoglalták a bajnoki dobogó legalsó lépcsőfokát.

Az 53. perctől emberhátrányban játszottak, ennek ellenére pontot zsákmányoltak a somorjaiak az újon Rohožník otthonában. Az STK három pontot érő találatát a meccs hajrájában Owusu szerezte.

Eredmények:

MFK Dukla Banská Bystrica–FC Košice 3:1 (2:0), g.: Polievka (37.), 46.), Jurčišin (42.), ill. Pačinda (75.).

Partizán Bardejov–FC Petržalka 2:0 (1:0), g.: Nemergut (39.), Brenkus (55.).

MFK Skalica–FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:1), g.: Bakala (23.), Bartoš (80.).

Slovan Bratislava B–KFC Komárom 2:2 (1:0), g.: Habodász (12.), Nikitin (72.), ill. Šurnovský (48. – 11-esből), Saláta (78.).

MŠK Žilina B–Slavoj Trebišov 2:1 (1:0), g.: Matta (41. – öngól), Valko (86.), ill. Begala (78.).

FC Rohožník–FC STK 1914 Somorja 0:1 (0:1), g.: Owusu (85.).

FK Humenné–MŠK Púchov 0:3 (0:2), g.: Ullman (5.), Krčula (25.), Ramon (64.).

Elmaradt: az MŠK Námestovo–FK Dubnica nad Váhom mérkőzést a rossz pályaviszonyok miatt későbbi időpontban pótolják.

A bajnokság állása:

1. Podbrezová 19 15 1 3 43:14 46 2. B. Bystrica 19 13 4 2 39:15 43 3. Komárom 19 11 6 2 34:17 39 4. Skalica 19 12 3 3 32:17 39 5. FC Košice 19 11 2 6 44:23 35 6. Humenné 19 10 5 4 20:16 35 7. Somorja 19 9 2 8 33:30 29 8. FC Petržalka 19 8 4 7 33:21 28 9. Žilina B 19 8 4 7 35:31 28 10. Trebišov 19 7 4 8 16:26 25 11. Rohožník 19 5 3 11 18:37 18 12. Púchov 19 4 4 11 25:31 16 13. Dubnica n/V. 18 4 3 11 24:33 15 14. Bardejov 19 3 6 10 15:26 16 15. Slovan B 19 3 3 13 17:42 12 16. Námestovo 18 0 2 16 10:59 2

ái