II. labdarúgóliga, 21. forduló: Megszakították nyeretlenségi szériájukat a komáromiak, tartják előnyüket az élen

Két nyeretlen bajnoki után tudtak győzni ismét a listavezető komáromiak, akik a zsolnai MŠK-fakót múlták felül osztálykülönbséggel. Kellett is a három pont a liláknak, ugyanis a trónkövetelő Prešov is behúzta soros mérkőzését, így maradt a két pont a két együttes között. A somorjaiak Homonnán maradtak alul, ráadásul Vidnyánszky kiállítása miatt emberhátrányban fejezték be a mérkőzést.