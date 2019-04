II. labdarúgóliga, 22. forduló: Haša, Matics és Popovics immár ellenfélként küzd a „violák” elleni bajnokin

A komáromiak az első játéknapon a Skalica otthonában küzdenek a pontokért. A mérkőzésen a két csapat gólvágójának (Haša kontra Nurkovics) minipárbajára is sor kerül. Haša korábban a KFC mezét is viselte. Egyébként Hašához hasonlóan a Skalica két szerb légiósa, Goran Matics és Mihajlo Popovics is hozzájárult a „violák” sikereihez.

A somorjaiak szombaton a keleti végeken vendégszerepelnek, az egykor élvonalban is megfordult, jelenleg azonban csupán a II. liga sereghajtójaként szerénykedő prešovi Tatran vendégeként gyarapíthatják gyűjteményüket.

A 22. forduló műsora:

Április 5. (péntek):

16.30: FC Petržalka–Slavoj Trebišov (játékvezető: Kráľovič).

18.00: FK Poprad–MŠK Žilina B (Prešinský), MFK Skalica–KFC Komárom (Ihring).

Április 6. (szombat):

16.00: Odeva Lipany–Lokomotíva Košice (Marsal), Tatran Prešov–FC STK Fluminense Somorja (Parilák), Dukla Banská Bystrica–Inter Bratislava (Papuča),

FK Dubnica nad Váhom–Pohronie (Kmec), Partizán Bardejov–Tatran Lipt. Mikuláš (Dohál).

(ái)