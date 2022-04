II. labdarúgóliga, 23. forduló: Vendégként döntetlenezett az STK és a KFC

Mindkét dél-szlovákiai alakulat pontot zsákmányolt soros vetélytársa otthonában.

Fotó: www.mfkskalica.sk

Pénteken a somorjaiak az egykor szebb napokat megélt kassai FC otthonában léptek pályára. Mindkét oldalon kevés ziccert láttak a nézők, az esőben zajló találkozón a védelmek domináltak. A Hernád-partiak ugyan a mezőny leggólképesebb csapataként kerültek rivaldafénybe, Erik Pačinda pedig 15 találattal a góllista éllovasa, ennek ellenére Trnovskýt nem tudták kapitulációra kényszeríteni. A somorjaiak is csupán a kapufát (Čunta) találták telibe. Egyébként a DAC-ot is megjárt Pačinda a 33. percben megrezegtette a csallóköziek hálóját, de találatát a játékvezető les címén érvénytelenítette.

Szombaton a somorjaiakhoz hasonlóan a komáromiak is remiztek. A 26. percben büntetőből szereztek előnyt a „violák”. A gólszerző a Skalica egykori labdarúgója, Horodnik volt. Fordulás után Voleský találatával egyenlítettek a hazaiak, a párharc 1:1-es döntetlennel fejeződött be. A tabellaszomszédok között továbbra is három pont a különbség.

Az FC Petržalka több játékosa a koronavírus-járvány miatt került beteglistára, ezért maradt el a besztercebányai Dukla elleni idegenbeli bajnokijuk. Námestovóban pedig a havazás, a rossz pályaviszonyok miatt halasztották el az összecsapást. A két találkozót később pótolják.



Eredmények:

FC Košice–FC STK 1914 Somorja 0:0.

Železiarne Podbrezová–MŠK Púchov 4:0 (1:0), g.: Godál (22.), Kuzma (55.), Grendel (60.), Galčík (65.).

Slovan Bratislava B–MŠK Žilina B 2:1 (1:1), g.: Čerepkai (18.), Božik (87.), ill. Gomola (15.).

MFK Skalica–KFC Komárom 1:1 (0:1), g.: Voleský (55.), ill. Horodnik (26.).

Humenné–FK Dubnica nad Váhom 1:1 (0:0), g.: Streňo (77.), ill. Babovič (72.).

Rohožník–Trebišov 0:1 (0:1), g.: Rypák (41.).



Elmaradt:

MŠK Námestovo–Partizán Bardejov (április 13.)

Dukla Banská Bystrica–FC Petržalka (április 20.).



A bajnokság állása:

1. Podbrezová 22 18 1 3 53:16 55 2. B. Bystrica 22 15 4 2 45:18 49 3. Skalica 23 14 5 4 31:14 47 4. Komárom 23 12 8 3 37:22 44 5. Humenné 23 11 8 4 23:18 41 6. FC Košice 23 12 4 7 53:30 40 7. FC Petržalka 22 9 5 8 38:24 32 8. Žilina B 23 9 5 9 37:34 32 9. Somorja 22 9 3 10 33:32 30 10. Trebišov 23 8 6 9 21:31 30 11. Dubnica n/V 22 6 5 11 27:34 23 12. Rohožník 23 6 4 13 22:40 22 13. Púchov 23 5 4 14 28:41 19 14. Slovan B 23 5 4 14 22:48 19 15. Bardejov 22 3 8 11 18:30 17 16. Námestovo 22 0 3 19 13:69 3

ái