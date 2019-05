II. labdarúgóliga, 29. forduló: Bajnokjelölttel csatázik a pontokért az Olejník-legénység

Finiselnek a honi második vonal csapatai. Két fordulóval az idény befejezése előtt eldőlt, hogy a Lipany társaságában a pozsonyi Inter és a Prešov alakulata búcsúzik a mezőnytől. Ki lesz a negyedik kieső? A kassai Lokomotíva vagy a Trebišov. A somorjaik Lipanyban produkált 3:1-es győzelmüknek köszönhetően az új idényre is biztosították II. ligás tagságukat. Az élmezőnyben (5.) lehorgonyzott komáromiak akár feljebb is léphetnek a tabellán. Szombaton azonban Jozef Olejník védenceire nagy kihívás vár, ugyanis a KFC a bajnokjelölt Pohronie együttesével méri össze a tudását. A somorjaiak is javíthatnak pozíciójukon, az Inter vendégeként gyarapíthatják gyűjteményüket.