II. labdarúgóliga, 6. forduló: A Tatran Prešov sem tudta legyőzni a komáromiakat

Stropkovban, a Tatran Prešov ideiglenes otthonában is folytatódott a komáromiak remeklése. Jozef Olejník edző védencei Nurkovics duplájának is köszönhetően 2:1 arányban győzték le a hazaiakat. A párharcot egyébként tíz sárga lap tarkította. A somorjaiakat is dicséret illeti, ők Besztercebányán döntetleneztek, ahol mindkét találat büntetőből esett.

A 6. forduló eredményei:

Partizán Bardejov–Slavoj Trebišov 0:3 (0:1), g.: Novák (43., 57.), Vajs (83.).

MFK Skalica–MŠK Žilina B 5:1(1:1), g.: Szőcs (26.), Opiela (49. – 11-esből), Haša (53., 57. – 11-esből), Mášik (83.), ill. Gamboš (42.).

Dukla Banská Bystrica–FC STK Fluminense Somorja 1:1 (0:1), g.: Snitka (56. – 11-esből), ill. Matheus Antonio Souza Santos (35. – 11-esből).

Tatran Prešov–KFC Komárom 1:2 (0:1), g.: Luberda (84.), ill. Nurkovics (45., 80.).

Odeva Lipany–Tatran Liptovský Mikuláš 0:2 (0:1), g.: Kotora (20.), Staš (77.).

FK Dubnica–Inter Bratislava 5:1 (1:0), g.: Pleva (24.), Václav (54., 89.), Vujosevics 869. – 11-esből), Častulín (75.), ill. Labuda (81. – 11-esből).

FK Poprad–Lokomotíva Košice 2:1 (1:0), g.: Šesták (19., 53. – 11-esből), ill. Jano (83.).

FC Petržalka–FK Pohronie 1:1 (1:0), g.: Iván (13.), ill. Ďungel (52.).

A bajnokság állása:

1.Skalica 6 5 1 0 17:2 16 2. Komárom 6 4 2 0 12:3 14 3. Lipt. Mikuláš 6 4 1 1 13:7 13 4. Pohronie 6 2 4 0 10:6 10 5. Poprad 6 3 1 2 15:12 10 6. FC Petržalka 6 3 1 2 9:7 10 7. B. Bystrica 5 2 2 1 8:6 8 8. Žilina B 6 3 0 3 14:15 9 9. Somorja 6 2 2 2 8:10 8 10. Prešov 6 2 1 3 10:7 7 11. Trebišov 6 2 1 3 6:8 7 12. Dubnica 6 2 0 4 11:13 6 13. Lipany 6 2 0 4 3:14 6 14. Bardejov 6 1 2 3 9:15 5 15. Inter 6 1 1 4 6:14 4 16. Lok. Košice 6 0 0 6 4:16 0

