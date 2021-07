II. labdarúgóliga: A belépőjegyhez oltásigazolásra, vagy negatív tesztre is szükség lesz

Szombaton rajtol el a honi második vonal új idénye. Az elmúlt szezonnal ellentétben a II. liga mezőnyét ismét 16 együttes alkotja. Csupán az utolsó helyezett poprádiak búcsúztak.

A tavaly kieső helyen végzett bártfaiak és a pozsonyi Slovan-fakó is megtarthatta helyét a mezőnyben.

A három újonc a Rohožník, Námestovo és a Humenné.

A Nyugat-szlovákiai Tipos III. ligában bajnokságot nyert Myjava nem jelentkezett a felsőbb osztályba. Ami a helyszíneket illeti, az FC Košice hamarosan beköltözik az új kassai stadionba, a felújítási munkálatok befejezése után a besztercebányaiak is visszaköltöznek Zólyomból. Amennyiben elkezdődne a komáromi futballstadion rekonstrukciója, akkor a KFC Ógyallán játszaná hazai bajnoki párharcait.

Véget ért a zárt kapuk mögött zajló meccsek időszaka. A járványhelyzet javulásának köszönhetően a szurkolók is visszatérhetnek a lelátóra. A jelenleg érvényes rendelet értelmében a zöld besorolású járásokban a beoltottak (oltásigazolás) természetesen előnyt élveznek, a 72 órán belül elvégzett negatív eredményű PCR-teszt, vagy a 24 órán belül elvégzett negatív eredményű antigén is lehetővé teszi a focimeccsen való részvételt. A stadionokban maximum 1000 néző jelenlétében zajlik a párharc. A nézők személyi adatait a szervezők rögzítik, két hétig megőrzik. Indokolt esetben ellenőrizhetik is. A távolságtartás, a maszkviselés (vagy reszpirátor) kötelező lesz. Egyébként pénteken a parlamentben rendkívüli ülés kezdődött, ezen a képviselők gyorsított menetben egy olyan törvénymódosítást vitatnak meg, mely az oltással járó előnyökről szól.

Értesüléseink szerint a törvényjavaslat a tömegrendezvényeken, így a focimeccseken való részvétel szabályait is érinti, a rendezők legfeljebb a stadionok kapacitásának legfeljebb 50 százalékát adhatnak el jegyeket.

Visszatérve a bajnoki pontvadászathoz,

újdonságnak számít, hogy minden fordulóból két mérkőzést a TV JOJ, négyet a huste.tv, kettőt pedig a futbalnet.tv fog közvetíteni.

A tévés meccsekhez a házigazdáknak hatkamerás közvetítést kell biztosítaniuk, a VAR használatához pedig kilenc kamerára lesz szükség. Mindegyik klub 10 ezer eurót inkasszál a közvetítési jogokért. A Szlovák Futballszövetség pedig támogatásként 200 ezer eurót oszt szét a klubok közt.

