Illegális gyorsulási versenyt vertek szét a rendőrök Budapesten

Közlekedésrendészeti és közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak az éjszakai illegális gyorsulási versenyek megakadályozására a XXII. kerületi rendőrök és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai Budatétényben, a Bányalég utca környékén - írták.

Az akcióban 53 embert igazoltattak, 21 gépjárművet ellenőriztek, négy forgalmi engedélyt pedig el is vettek, mert az autókat szabálytalanul átalakították. Az egyik sofőrt engedély nélküli vezetés miatt is feljelentették. A rendőrök egy 10 ezer forintos helyszíni bírságot is kiszabtak a záróvonal átlépése miatt, négy embert pedig kábítószer birtoklása miatt elfogtak és előállítottak a kerületi kapitányságra - olvasható a közleményben.

MTI