Illegális játékautomaták üzemeltetőjére csaptak le Nyitrán és Vágsellyén

A Szerecsejáték-felügyeleti Hivatal (Úrad pre reguláciu hazardných hier - ÚRHH) és a Pézügyi Hatóság (Finančná Správa) nyitrai és vágsellyei játéktermekben tartott razziát pénteken, illegálisan működtetett kvízautomaták után kutatnak.

Fotó: Nový Čas

A hivatal közölte, hogy olyan illegális játéktermekről van szó, amelyek már jól ismertek korábbi razziákról is. Ugyanaz a tulajdonosuk, akinek Nyitrán és Vágsellyén kívül Galántán és Verebélyen is vannak játéktermei, melyekben tavaly ősszel tartottak legutóbb razziát.

A hivatal igazgatója, Peter Andrišin közölte, hogy a tulajdonos nem tanult a korábbi razziákból, és az illegális játékgépeket továbbra is üzemben tartja. "Az sem tántorította el, hogy a hivatal tavaly a játéktermeiben összesen több mint 60 gépet zárolt, és rendszeresen tájékoztattunk a médián keresztül is arról, hogy akcióink a kvízautomaták ellen nem érnek véget" - fogalmazott.

A jelenleg is folyamatban lévő akciót megelőzte egy felderítő akció a múlt héten, a hivatal munkatársai több ilyen termet is ellenőriztek. Ennek célja az volt, hogy feltárják, használják-e ismét az illegális gépeket, és mivel ez beigazolódott, a razzia következett. Nyitrán és Vágsellyén most 14 gépet zároltak, volt köztük egy új modell is.

(TASR)