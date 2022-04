„Illúzió volt azt gondolni, hogy a 2018-ban még a Jobbikra szavazók kritikátlanul át fognak vándorolni az ellenzéki együttműködésbe” - Interjú

A vasárnapi országgyűlési választáson újra tarolt a Fidesz, amely mintegy 2,7 millió szavazattal ismét kétharmados többséget szerzett a parlamentben. Az ellenzék meglepően rosszul teljesített, mintegy 800 ezerrel kevesebb szavazatot szerzett, mint az ellenzéki pártok négy éve. Az okokról László Róbertet, a Political Capital magyar független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet választási szakértőjét kérdeztük.

Fotó: MTI

A Fidesz újra kétharmadot szerzett, ennyi szavazatot még egyetlen választáson sem kapott. Ezzel szemben az ellenzék teljes kudarcot vallott, annak ellenére, hogy összefogott, közös listát állított. Minek tulajdonítják a választási eredményt?

Elkészítettünk egy gyorselemzést, ami ugyan ilyen rövid idő alatt nyilván nem lehet teljesen kimerítő, alapos, de minden jel arra mutat, hogy illúzió volt azt gondolni, hogy a 2018-ban még a Jobbikra szavazók kritikátlanul át fognak vándorolni az ellenzéki együttműködésbe.

Valójában úgy tűnik, hogy a 2018-as jobbikos szavazóknak sokkal nagyobb része a Fidesznél vagy a Mi Hazánknál kötött ki, és elhanyagolható azon jobbikosok aránya, akik hajlandóak voltak erre a hatpárti együttműködésre szavazni.

Ez magyarázza azt is, hogy több a Fidesz-szavazó, mint volt 2018-ban. És ez magyarázza azt is, hogy a Mi Hazánknak elég masszív bázisa alakult ki, vagyis nagyon kevés jobbikos szavazott át a hatpárti ellenzéki összefogásra. Nyilván pontos számot nem lehet mondani, ez egy becslés, de eléggé úgy tűnik, hogy szerintünk ez a legjobb magyarázat az eredményre.

Az ellenzék 2018-as és 2022-es választóinak összehasonlítása (Forrás: Political Capital)

Az, hogy a jobbikosok nem szavaztak az ellenzéki összefogásra, az Márki-Zay Péter, vagyis a miniszterelnök-jelölt személyének szólt, vagy annak a pártösszefogásnak, ami mögötte állt?

Ezt sem lehet pontosan tudni, ez nem derül ki a számokból. Egyelőre csak arról tudunk beszélni, hogy hová tűntek a választók, hol vannak ezek az emberek, hogy lehet, hogy ilyen kevés szavazatot kapott az ellenzéki összefogás. Mindenki sokkal-sokkal többre számított. Én nem gondolom, hogy Márki-Zay Péter személye miatt csökkent ilyen mélyre az ellenzéki választók száma, ennél mélyebbek az okok. Sokfélék a kormánnyal elégedetlen szavazók, és nem lehet őket egy kalap alá terelni. Orbán Viktor már 2009-ben meghirdette a centrális erőtér politikáját, vagyis olyan rendszert hozott létre, amiben tőle jobbra és balra is van ellenzéki erő, akik egymással párbeszéd-képtelenek. Ez nagyon sokáig működőképes volt, aztán az ellenzéki együttműködéssel úgy tűnt, hogy ez a rendszer borult. De valójában az a helyzet, hogy nem tört meg:

a Fidesztől jobbra álló erők sokkal inkább a Fideszhez gravitáltak, illetve létrehoztak egy szélsőjobboldali pártot, mert nem voltak képesek a balközép erőkkel való együttműködésre. Szerintem bárki lett volna a miniszterelnök-jelölt, ez ugyanígy nézett volna ki.

Az ellenzék ott sem tudott győzni, azokban a városokban sem, ahol 2019-ben ellenzéki polgármester került a város élére. Ez szintén azzal magyarázható, hogy az ellenzék nem azt hozta, amit vártak tőle, vagy pedig helyben, az ellenzéki képviselőjelöltek személyével volt probléma?

A két választást nem szabad egy az egyben összehasonlítani. Az önkormányzati választásokon jóval kisebb a részvétel, sokkal kevésbé számít a pártállás, az emberek sokkal könnyebben átszavaznak egy helyben ismert figurára, aki hitelesebben tud fellépni városvezetőként, mint a fideszes városvezető. Annak a választásnak sokkal kisebb a tétje is, nincs országos politikai tétje, ezért akkor könnyebben átszavaznak, mint amikor lényegében az az egy kérdés van, hogy ki vezeti az országot a következő négy évben.

Márki-Zay Péter a saját körzetében is veszített, pedig ott kétszer is megnyerte a polgármester-választást. Miért nem tudta hozni azt, ami polgármesterjelöltként sikerült neki? Csak azért, mert az országgyűlési választókerület túlnyúlik Hódmezővásárhely határán?

Úgy néz ki, hogy magában a városban, Hódmezővásárhelyen is kevesebb szavazatot kapott, mint amennyit polgármesterjelöltként szerzett, és ha leszámítjuk a környező településeket, Vásárhelyen is kikapott, még ha nem is olyan nagy különbséggel, mint az egész választókerületben.

Miért?

Ellenfelének, Lázár Jánosnak az élete múlt a választáson, és hát azzal az erőforrásbeli különbséggel, amit ő erre tudott fordítani, nagyon nehéz bármit kezdeni, azzal nem lehet fölvenni a versenyt. Lázár Jánosnak ráadásul kizárólag erre a kerületre kellett fókuszálnia, míg Márki-Zaynak országos kampányt kellett folytatnia, nem tudott annyira jelen lenni Hódmezővásárhelyen. És nem szabad megfeledkezni arról az irtózatos negatív kampányról sem, ami ellene folyt. Nyilván ez Hódmezővásárhelyen még nagyobb fordulatszámon ment, mint országosan, és ennek meglehetett a hatása.

László Róbert (Fotó: Facebook/László Róbert)

Köztudott, hogy a kormánypártok sokkal nagyobb, az ellenzékhez képest többszörös erőforrással rendelkeztek. Meg lehet azt tippelni, hogy milyen mértékben befolyásolta az eredményt az, hogy ők sokkal több pénzből, sokkal több plakáthelyen, sokkal több médiában, sokkal több emberrel kampányolhattak?

Ezt százalékosan élő ember nem tudja megmondani, de hogyha egyetlen egy okot kellene mondanom, hogy miért tisztességtelenül óriási a különbség a versenyfeltételekben, akkor ezt emelném ki. Nem a választási rendszert, nem a győztes kompenzációt, hanem azt, hogy 12 éve 7/24-ben kampányol a kormányoldal, kimeríthetetlen forrásokból. Ki sem lehet számolni, hogy ez mekkora pénz.

És nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy több százszor több pénzt fordított a kampányra a kormány, mint az ellenzék. Nyilván nemcsak az elmúlt 50 napról beszélek, hanem arról, hogy permanens kampányban élünk már 12 éve, egy autokráciában.

Ezzel nagyon-nagyon nehéz fölvenni a versenyt. Kisebb csoda, hogy egyáltalán ekkora teljesítményt tudott nyújtani ez a csetlő-botló ellenzék.

Orbán Viktor rövid győzelmi beszédében üzent Brüsszelnek és üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is. Ez az üzenet a megszólítottaknak szólt, az Európai Uniónak és Ukrajnának üzent, vagy inkább a saját választóinak mutatta meg, hogy nahát ő ezt is meg meri tenni?

Orbán mindig a saját választóinak beszél nyilvánosan Magyarországon.

Soha semmi mást nem kell ilyenkor beleképzelni, csak a saját választóinak beszél, senki más nem érdekli.

És hát elég jól mutatja a fideszes médiabuborék hatékonyságát, hogy ebben a buborékban Volodimir Zelenszkij negatív szereplő tud lenni.

Látható már valamilyen út a választások után az ellenzék számára?

A gyors szétesés. Én nem vagyok optimista ezzel kapcsolatban, ez eddig is kényszerházasság volt, és most már semmi nincs, ami összetartsa őket. Biztosra veszem, hogy mindenki megpróbálja majd a saját politikai arcélét kidomborítani a következő időszakban, és hogy egymással is sűrűn konfliktusokba fognak keveredni, a Fidesz legnagyobb szórakoztatására. Az még talányos, hogy mely pártok fogják ezt a vereséget és az előttünk álló időszakot túlélni.

Abban biztosak lehetünk, hogy mind a 6 ellenzéki párt nem lesz a palettán 3 év múlva.

Márki-Zay Péter még a választások előtt beszélt arról, hogy pártot akar alapítani. Van erre most van bármiféle esélye?

Erre most még ő sem tudna válaszolni. Meglátjuk pár hét múlva, mit fog ezzel kapcsolatban mondani. Szerintem lassan be fogja látni, hogy az a választócsoport, akire nagyon szeretne lőni, akire a pártját építené, az nem létezik. Saját magából indult ki, hogy a kiábrándult fideszes, konzervatív választó, akit a korrupciós ügyek zavarnak, az létezik. Elhiszem, hogy ő ilyen, és még vagy tíz ismerőséről is, de

valójában ez a konzervatív, a liberális demokrácia mellett elkötelezett, mérsékelt jobboldali választóréteg Magyarországon soha nem létezett.

Vagy ha létezett, akkor csak pár százan voltak, talán csak annyian, akik egy nagyobb asztalt körbe tudnak ülni. De ennél többen sosem voltak. És egy ilyen jobboldali populista, vagy már-már szinte szélsőségesen jobboldali kormány mellett biztosra veszem, hogy negyed százaléknál nagyobb támogatottságot ilyen párt soha nem fog elérni.

Az utóbbi 12 évben minden választás után felmerül az, hogy Orbán Viktor, ha már konszolidálta a hatalmát, megpróbál majd kevésbé támadó politikát folytatni. Elképzelhető ez most? Lehet, hogy a következő négy évben kicsit visszavesz a harci tempóból és kevésbé lesz konfrontatív a magyar belpolitika?

Sose értettem ezt a feltételezést. Ha valami változatlan Orbán Viktorban, akkor az az, hogy mindig forradalmi, harci retorikát folytatott. Mindenben megváltozhat, de ebben az egyben soha. Én 2010-ben sem értettem, hogy miért beszél bárki arról, hogy majd konszolidálódni fog, most 12 év NER után ezt feltételezni teljes naivitás.

Ezt a rezsimet az állandó háború viszi előre, és eléggé paradox, hogy a kampányban, legalábbis az elmúlt egy hónapban a béke letéteményeseként próbálták beállítani magukat.

De ettől még ezt a rezsimet kizárólag a harci retorika, az állandó készültség, az ellenfelek eltiprásának szándéka, a tehetetlenségi erő viszi előre. Most sem lesz semmiféle kompromisszum, semmiféle konszolidáció.

Lajos P. János