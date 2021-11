"Ilyen helyzetnek elő sem szabadott volna állnia" – Heger szerint az emberek nem tartották be az intézkedéseket, ezért tartunk most itt

Eduard Heger kormányfő a SME-nek adott interjúban elmondta, két-három héttel ezelőtt még azzal számoltak, hogy enyhíteni lehet a járványügyi intézkedéseket az oltottak számára, ezt azonban módosítani kellett, miután egyre rosszabb lett a helyzet a kórházakban.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

A miniszterelnök hozzátette, a Covid-automatát úgy állították be, hogy ilyen helyzetnek elő sem szabadott volna állnia, ha az emberek betartották volna az intézkedéseket.

„Fizikailag sem lehet minden egyes szemaforhoz rendőrt állítani” – jegyezte meg az ellenőrzések kapcsán.

A kormányfő hozzátette, az embernek tudatosítaniuk kellene, hogy a covid veszélyes vírus, amely képes ölni. Mivel azonban az emberek ezt egyelőre nem tartják szem előtt, a szakmai konzílium azt mondta, az egyetlen lehetőség az intézkedések szigorítása. Máskülönben az összeomlás szélén álló kórházakat nem lehet majd megmenteni.

Heger bízik benne, hogy az új intézkedések is arra ösztönzik majd az embereket, hogy oltassák be magukat, szerinte ugyanis ennek a hatása már most is megmutatkozik az oltóközpontokban, ahol egyre többen kérik a vakcinát.

A miniszterelnök az interjúban beszélt a Matovič-féle adóreformról is, amelyet annak idején még éppen Heger készített elő pénzügyminiszterként, befejezni azonban már nem volt ideje, miután helyet cseréltek Matovičcsal.

Heger szerint rendben van a Matovič által adóforradalomként emlegetett és a napokban bemutatott javaslata, és már csak politikai akaraton múlik, hogy elfogadják-e, és ha igen, milyen formában. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások még csak most kezdődtek.

„Tudatosítani kell, hogy valóban adóforradalomról van szó. A javasolt dolgok egy részét nem lehet napok vagy hónapok alatt elvégezni. Időbe telik” – mondta a SME Indexnek adott interjújában.

Boris Kollárék reformellenes megnyilvánulásaival kapcsolatban Heger elmondta, a szlovák állampolgárok többsége, legalább a 70 százaléka támogatja a reformokat. „Boris Kollár helytelenül cselekszik. Nem lehet világos és egyértelmű eredményeket bemutatni, majd egyúttal megkérdőjelezni azokat” – tette hozzá.

„Olyan időket élünk, amikor az emberek egy-egy hangos csoportja azt gondolja, hogy az ő véleményük a többség, és megpróbálják azt elmondani másoknak is. Ennek azonban épp az ellenkezője igaz” – jegyezte meg, utalva a maszkellenes csoportokra.

Heger az interjúban az oltási kampány sikertelenségéért az ellenzéket hibáztatja, szerinte ugyanis éppen miattuk nem sikerült növelni az oltási hajlandóságot – a vakcinalottóval és más módszerekkel sem. „Személy szerint úgy gondolom, hogy ebben nagy része van az ellenzéknek, amely minden témát igyekszik a saját javára fordítani, és az emberi egészség és élet sem szent nekik. Ismételten felszólítom őket, hogy hagyják abba” – jelentette ki.



