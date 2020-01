Ilyen még nem volt Szlovákiában: Komárom úttörő szerepet vállal

Keszegh Béla polgármester szerint állandóan csökkent az érdeklődés a tömegközlekedés iránt, így az eladott jegyekből származó bevétel is egyre kevesebb volt. 2018-ban például 230 ezer eurót áldozott erre a város.

Aztán jött a felismerés, ha már az önkormányzat ennyi pénzt költ a közlekedésre, akkor azt használják is ki a lakosok. Az utóbbi időben egyre több a közekedési dugó, a parkolási lehetőség is szűkös, ezért részmegoldásként szóba jött ez a megoldás, ami a rászoruló családoknak is segít - nyilatkozta a város vezetője.

2018-ban a Komáromban működő Arriva Nové Zámky társaság 220 ezer személyt szállított, 2014-ben még 280 ezret. Tavalyelőtt 40 ezer eurót tett ki a bevétel, 269 ezer összköltség mellett.

