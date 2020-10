Ilyen is ritkán fordul elő: fák kivágásáért gyűjtöttek aláírásokat Dunaszerdahelyen

Az évtizedekkel ezelőtt az Észak II-es lakótelep panelházai elé kiültetett csemeték mára gyönyörű nyírfákká nőttek, a lakosok életét azonban több szempontból is megkeserítik. Ezért petíciót indítottak a kivágásukért. Ez nyilván szembemegy bármely természetvédő fakivágásellenes univerzális szándékával, ám hallgassuk meg azokat is, akiket ez közvetlenül érint.

Fotók: Paraméter

A petíció egyik kezdeményezője Šándor Klára (MKP-jelölt) városi képviselő, aki a petíciós bizottság többi tagjával úgy fogalmazott az aláírásgyűjtő íven, hogy mintegy 40 évvel ezelőtt a város a lakosok megkérdezése nélkül ültette ki a fákat a házaik tövébe, illetve közvetlen közelébe, és vélhetően arról sem győződtek meg, hogy a nyírfa virágpora súlyosan allergén. „A fák egész évben megkeserítik az életünket. Tavasszal virágporral van tele a környék, később az apró magvak a fáról lehullanak a földre, kimarják a füvet és a dísznövényeket, de tele velük a lakás és a parkoló autók is. Rengeteg a fákon a mezei poloska vagy az apró rovar, melyek a szúnyoghálón át is bejutnak a szobába, és ellenállnak a permetezésnek. A legnagyobb nyári melegben is be kell csuknunk az ablakainkat” – áll a petícióban, amit 182-en írtak alá.

Némely nyírfákat valóban nagyon közel ültettek az egyes panelházakhoz, melyeket korábban le is botoltak. A bogarak ellen Bachman László képviselő közlése szerint permetezéssel is próbálkoztak, de szavai szerint a felhasználható permet nem volt hatékony a bogarak ellen, erősebbet pedig nem használhatnak.

A kezdeményezők a petíciót a városi képviselő-testületnek címezték azzal, hogy határozzanak a nyírfák kivágásáról az Észak II-es lakótelepen. Hájos Zoltán (MKP) polgármester azonban erre úgy reagált, hogy a képviselő-testület tudomásul veheti a pozíciót, de nem dönthet a fakivágásról, mert ez nem tartozik a hatáskörébe. Azt ajánlotta viszont, hogy a testület környezetvédelmi szakbizottsága legközelebbi ülésén foglalkozzon a témával, szakembereket is megszólítva.

„Azért kezdeményeztük a petíciót, mert mindig csak ígéretet kapunk, hogy valami történni fog, de aztán mégsem. 40 éve ezzel küszködünk, tavasszal kezdődik, sok az allergiás, asztmás. Én négy panelházban jártam, de csak a mi blokkunk körül 20 nyírfa van kiültetve. Nagyon szeretnénk, ha valami végre történne, mert bogarak miatt a 35 fokos melegben sem tudjuk kinyitni az ablakokat” – fejtette ki Šándor Klára.

A környezetvédelmi szakbizottság október 15-én ül össze, a városi hivatal pedig kérvénnyel fordul az illetékes szervhez az ügyben.

