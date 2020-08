Ilyen a sajtóvisszhangja világsajtóban a Forma-1-es Brit Nagydíjnak

Nagy-Britannia:

Olaszország:

"Amikor Lewis Hamilton még három keréken is Forma-1-es versenyt tud nyerni, akkor bizony be lehet zárni a boltot. Hihetetlen és felejthetetlen volt a finálé a Brit Nagydíjon, melynek utolsó köreiben sorra kaptak defektet a versenyautókon a bal első gumik, így mindkét Mercedesen, Valtteri Bottasén, majd Hamiltonén. A finn pechesebb volt vb-címvédő csapattársánál, mivel a defekt pillanatában magabiztosan második volt, és már csak két kört kellett volna megtennie a leintésig".

Spanyolország:



"Még a legidősebb rajongók sem emlékezhetnek olyanra a Forma-1 történetéből, hogy egy verseny utolsó két körében hárman is defektet kapnak. Hamilton akár ki is eshetett volna, Bottas pedig nyer, de akár Verstappen is gond nélkül győzhetett volna, a mclarenes Carlos Sainz pedig akár dobogón is zárhatott volna... vagy fordítva".