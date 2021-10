Ilyen se volt még: 171 proteinszeletet lopott el a tolvajtrió, egyikükön még maszk sem volt

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy szeptember végi bolti lopás felderítéséhez.

Ezeket a személyeket keresi a rendőrség

Szeptember végén két férfi lépett be egy szenicei (Senica) szupermarketbe. A páros proteinszeletekkel szórt tele egy egész bevásárlókosarat, majd azt lerakták a bejáratnál, és távoztak az üzletből.

Bűntársuk, egy fehér sapkát viselő harmadik férfi vásárolt ezt-azt, a termékeket ki is fizette a kasszánál, de amikor távozott, felmarkolta a gazdátlan "proteinkosarat" is, és a zsákmánnyal együtt hagyta el a szupermarketet. Ő még maszkot sem viselt, pedig ha betartotta a járványügyi előírásokat, most sokkal nehezebben lehetne őt azonosítani.

A boltot 300 eurós anyagi kár érte, és az üzemeltető feljelentést tett a rendőrségen. A hatóság most ebből kifolyólag teszi közzé az elkövetőkről készült felvételeket, és azt kérik, ha bárki felismerné a fotókon szereplő személyeket, értesítse a rendőrséget a 158-as segélyhívószámon, vagy küldjön privát üzenetet a Nagyszombat Megyei Rendőrkapitányság hivatalos Facebook-oldalának.

