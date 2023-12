Ilyet még sosem csináltak a dunaszerdahelyi városházán!

A közös véradás ötlete Ivicze Zitától, a polgármesteri kabinet sajtóreferensétől származik, aki kérdésünkre elmondta, hogy a korábbi munkahelyén, Győrben rendszeresen szerveztek ilyesmit, így adta magát, hogy Dunaszerdahelyen is megtegyék ugyanezt.

Az ötletet tettek követték, Karaffa Atila alpolgármester pedig felvetette ezt a városi hivatal vezetőségi gyűlésén. „Szerettünk volna segíteni, olvastuk a felhívást, hogy vérhiánnyal küzdenek a kórházban, és felmerült, hogy szervezzük meg a városházán” – hangsúlyozta.

Ivicze Zita elmondta, hogy az alpolgármester ezután felvette a kapcsolatot a dunaszerdahelyi kórház hematológiai és transzfúziós osztályával, valamint a vöröskereszt területi képviseletével, és sikerült hamar előkészíteni a véradást.

„Ez egy kéthetes történet. Megszólítottuk a városháza és a városi intézmények, iskolák, óvodák, kultúrház, cégek alkalmazottait, önkormányzati képviselőket, szép számmal is jelentkeztek, de időközben sajnos többen lebetegedtek, akadt, aki reggel szólt, hogy belázasodott” – árulta el.

A keddi délelőtt végül hasonlóképp mint bármely mobil véradáskor, a vöröskereszt önkéntesei végezték az adminisztrációt, az adatok felvételét, a kórház egészségügyi dolgozói pedig a véradást felügyelték. A rendelkezésre álló néhány óra alatt összesen 27-en jöttek el, közülük 20-an nők, 7-en férfiak.

Karaffa Attila elárulta, korábban egyszer már adott vért, de az ilyen esemény bizonyára őt magát és a városi alkalmazottakat is ösztönzi hogy rendszeresen megtegyék.

Akadt olyasvalaki is, aki először adott vért. Nagy Edina, a városi hivatal munkatársa elárulta, korábban átesett egy műtéten, amikor a szobatársának vérre volt szüksége, és amiatt tolódott az operációja.

„Eldöntöttem, hogy ha már adhatok, akkor én is megteszem. Féltem tőle, kicsit fájt is, de legközelebb is részt veszek” – húzta alá.