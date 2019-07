Íme, az eddigi összes átigazolás a Fortuna Ligában az előző bajnokság zárása óta

Gőzerővel készülnek az új szezonra a szlovák élvonal csapatai, ezzel egyidejűleg pedig a játékospiacon is történt egy s más. Volt olyan labdarúgó, aki előtt megnyílt Európa felé az út, volt, aki a bajnokságon belül váltott, de olyanra is volt példa, aki szerződést bontott csapatával. Cikkünkben összegezzük az elmúlt bajnokság vége óta történt játékosmozgásokat, az elkövetkező időben pedig heti rendszerességgel számolunk majd be az aktuális átigazolási történésekről.