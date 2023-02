Íme, az első hírek az idei Gombaszögi Nyári Táborról!

A Gombaszögi Nyári Tábor kedvelői megnyugodhatnak, idén is sor kerül az eseményre, mégpedig július 11. és július 16. között. A szervezők kedden (február 14.) hírt adtak a változásokról és a várható programról.

Balról: Nászaly Gábor, Horváth Rebecca, Orosz Örs (A Paraméter felvételei - Továbbiakért kattints!)

Orosz Örs, a Gombaszögi Nyári Tábor fő szervezője bejelentette, átadja e pozíciót kollégájának, Nászaly Gábornak. „Gombaszög kétségkívül az életem eddigi legjelentősebb projektje volt és az is marad. 20 év telt el azóta, hogy először a fesztiválon jártam, 18 év azóta, hogy a szervezője vagyok, 14 pedig azóta, hogy a fő szervezője lettem. Ma már ott tartunk, hogy több mint 30 ezer vendégéjszakát produkál a rendezvény. Örömmel adom át a főszervezői pozíciót Nászaly Gábor kollégámnak, mert tudom, hogy neki is ugyanannyira szívügye Gombaszög, mint nekem” – fejtette ki Orosz Örs, majd hozzátette, a Sine Metu egyesületnek továbbra is az elnöke marad, teljes mértékben kiveszi részét a tábor körüli munkából.

A váltásnak, mint mondta, több oka is van. Az egyik, hogy azt vallják, szükség van a fiatalításra, a fiatalabbak közéletbe való bevonására. Egy másik lényeges tényező pedig Orosz Örs politikai élete.

„Ezer feladat vár ránk, egyebek mellett, hogy a felvidéki magyarságot visszajuttassuk a parlamentbe. Nem szeretném, hogy ez a tevékenységem esetlegesen bármilyen formában megosztóvá tegye a tábort”

– jegyezte meg.

„Életem legmeghatározóbb gyönyörű élménye volt ez a másfél évtized. Úgy gondolom, a mai elidegenedő világban a hús-vér közösségek jelentősége még inkább felértékelődik, főképp, ha egészséges célkitűzéseket és értékeket képviselnek” – zárta gondolatait a leköszönő fő szervező, majd a tábor gombájának átnyújtásával szimbolikusan is átadta a stafétát Nászaly Gábornak.

Nászaly először 2015-ben vett részt a rendezvényen, akkor még fesztiválozóként. 2017-ben csatlakozott a Sine Metu egyesület értékmentő munkájához. Gombaszögön 2018-tól önkénteskedik, 2019-től az egyesület állandó munkatársa.

Az idei rendezvényt illetően az új fő szervező elárulta, az 1990-ben vagy korábban születetteknek járó ingyenes belépőkkel együtt (ezt egyébként március végéig lehet igényelni) eddig több mint 3 ezer belépőt adtak el.

Idén 30 helyszínen, több mint 500 programmal és három kempingezésre alkalmas térrel készülnek.

A nagy érdeklődésre való tekintettel felújították a régi vizesblokkot, így 12 új zuhanyzót vehetnek majd igénybe a táborozók. A fesztiválig pedig elkészül majd a várva-várt zipline is, ami a Pajtaszínháztól egészen a Pálos monostorig fog terjedni, ezzel összekötve a fesztivál központját a Bebek-kempinggel. Nemrégiben üzembe helyzeték az új összkomfortos faházaikat, melyek az egész év folyamán várják a pihenni vágyókat.

A korábbi évekhez hasonlóan az idei program is izgalmasnak ígérkezik. Erről a zeneszekció vezetőjétől, Horváth Rebeccától kaptunk információt. A Szifon-teraszon a helyi zenekaroknak biztosítanak teret, közel 30 feltörekvő felvidéki zenekar mutathatja meg magát, köztük a Buy her sugar, a Jakuza Ritual, a The Beat This, a Pusztaszer. A közönségszavazás abszolút győztesét, az Azariah együttest is hallhatjuk majd, illetve több közkedvelt zenekar, énekes fogja megörvendeztetni a fesztiválozókat. Az összes fellépő nevét egyelőre nem árulták el a szervezők, azt azonban megerősítették, hogy a Beton.Hofi, Rúzsa Magdi, a Blahalouisiana, az Analog Balaton, a Hiperkarma és az AWS koncertjére egyaránt tombolhatunk.

A tábor további fellépőiről az elkövetkezendő hetekben adnak hírt.

