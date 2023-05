Íme az ok, hogy Kočnert miért nem ítélték el – még Zsuzsová ügyvédje is megkérdőjelezi a bíróság döntését

Amint arról beszámoltunk, pénteken a Specializált Büntetőbíróság bűnösnek találta Alena Zsuzsovát a Kuciak-gyilkosság és az ügyészek tervezett megölésének az ügyében, Marian Kočnert viszont ezúttal is felmentette. Az ítélet nemcsak a nyilvánosságot, hanem az áldozatok szüleit, illetve Zsuzsová ügyvédjét is meglepte – írja a TV Noviny.

Fotó: TASR - Jaroslav Novák

Ján Kuciak szülei azt hitték, hogy ilyen idős korukban gyerekeikkel, illetve családjukkal fognak majd foglalkozni, ehelyett immár öt éve minden nap fiuk sírjához látogatnak ki a temetőbe. A szülőket alaposan meglepte a bíróság pénteki ítélete: Alena Zsuzsovát ugyanis egyhangúan bűnösnek ítélték a Kuciak-gyilkosság és az ügyészek tervezett megölésének az ügyében, Marian Kočnert viszont felmentették.

Az ítélet arra utal, hogy az egész piramis tetején Zsuzsová állt, Kočner pedig semmit sem tudott a gyilkosságról, ergo, a nő a háta mögött cselekedett. Indítékát a bíróság azzal magyarázta, hogy Zsuzsová félt, hogy elveszíti a rendszeres bevételét – a nő és családja Kočner pénze nélkül pénzszűkébe került volna.

Az ügyészek életfogytiglan tartó szabadságvesztést kértek Kočnerre, a bíróság viszont más véleményen volt. Amikor a meggyilkolt újságíró szülei meghallották az ítéletet, kivonultak a tárgyalóteremből. A bíróság azzal magyarázta döntését, hogy kevés volt a bizonyíték Kočner ellen. Míg Zsuzsová esetében volt közvetlen bizonyíték (Andruskó Zoltán ellene tanúskodott a gyilkosság megrendelésével kapcsolatban), addig Kočner ellen csak közvetett bizonyítékok szóltak.

Az ítélethirdetést követően Zsuzsová ügyvédje kirívó eltérésre hívta fel a figyelmet. Számára ugyanis nem tűnik logikusnak, hogy egyrészről Kočnert felmentették, másrészről viszont megállapították, hogy Zsuzsová tőle kapta a pénzt.

Peter Vačok ügyvédet és egykori nyomozót is meglepte az ítélet, véleménye viszont inkább személyes, mint szakmai. „Kuciak az írásával teljesen más embereket veszélyeztetett, nem holmi Zsuzsovát. Ha ő a tettes, akkor biztosan megrendelte nála valaki. Lényegében így a társadalom továbbra sem kapott releváns választ arra, ki is áll a gyilkosság mögött” – véli így Vačok.

Felmerül a kérdés, hogy Zsuzsová, aki addig mindent Kočner utasítása szerint tett, miért kezdett saját kézre dolgozni. A bíróság szerint attól tartott, hogy ha valaki veszélyezteti Kočnert, legyen szó oknyomozó cikkekről vagy nyomozásról, azzal elveszítheti a rendszeres juttatást, amit a vállalkozótól kapott.

Itt jön a másik kérdés: honnan volt Zsuzsovának pénze? Az ügyben több tízezer eurót emlegettek, ő pedig nem dolgozott, a bíróság szerint pedig közvetlenül függött Kočner pénzétől. Hogy mennyi pénzt kapott a vállalkozótól, nem tudni, ahogy azt sem, hogy meg tudott-e annyit spórolni, hogy aztán pénzelni tudja Ján Kuciak megölését.

Andruskó vallomását, amelyben azt állította, hogy Kočner volt a megrendelő, Zsuzsová pedig a közvetítő, a bíróság csupán Zsuzsovára nézve látta közvetlen bizonyítéknak, Kočnerra nézve nem. A bíróság ezt azzal magyarázta, hogy Zsuzsová azért adta elő Andruskónak a Kočneres verziót, hogy ezzel is bizonyítsa a megrendelés anyagi fedezetét. Hogy Zsuzsová öncélúan cselekedett, a szenátus szerint az is bizonyítja, hogy 2017-ben Žilinka ügyész likvidálása helyett az újságíró megölését részesítette előnyben, közben pedig nem volt ideje ezt a változást Kočnerrel is egyeztetni. Ezt állítólag a köztük zajló Threema-üzenetváltások is bizonyítják.

A szenátus elnöke nyomatékosította, hogy az ítélet nem azt bizonyítja, hogy Kočner ártatlan, csupán nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani a bűnösségét. A szakértők szerint az ügy még koránt sem ért véget.



(tvnoviny.sk)