Íme egy egyszerű megoldás, amelynek köszönhetően mindig friss, egészséges és tiszta ivóvíz kerülhet a poharába

Ha ön sem szívesen fogyaszt csapvizet, viszont elege van már a palackozott ásványvizek, esetleg a vizseshordók állandó cipeléséből, a Maunawai PI-víz a lehető legjobb megoldás a számára. A kényelem ráadásul nem minden: a Maunawai PI-víz különösen egészséges, energiát ad és kellemes ízű, emellett pedig környezetbarát is.

A www.mojapivoda.sk kényelmes, valamint környezet- és pénztárcabarát megoldást kínál. A Maunawai vízszűrő rendszer egy forradalmi megoldás, amelynek köszönhetően mindig friss, egészséges és tiszta ivóvíz kerülhet a poharába.

A Maunawai vízszűrő rendszer használata egyszerű, működéséhez nincs szükség áramra. A víztisztító rendszer kifogástalan forrásvizet készít a csapvízből. Mielőtt a víz a poharunkba kerülne, különböző szűrőszinteken szivárog át: kókusz aktív szénen, a PI@- és Turmalinkerámián, kvarc és korallhomokon, mintha csak egy erdei patakból érkezne.

A felhasznált szűrőrendszer kizárólag a Maunawai víztisztítóban található meg. A rendszer a legfrissebb PI-kutatások eredményein alapszik. Ezek célja, hogy a csapvizet élő PI-vízzé lehessen átalakítani, miközben a természetes folyamatokat veszik alapul.

A PI-szimbólum már több mint ötezer évvel ezelőtt felbukkant. Akárcsak akkor, most is az életenergiát jelképezi. A kifogástalan, tiszta víz mindig az egészséges élet alapját képezte, és nincs ez másképp napjainkban sem.

A Maunawai vízszűrő rendszer használata és a karbantartása is nagyon egyszerű. Európa-szerte fogyasztják, a visszajelzések alapján pedig amellett, hogy ízlik az embereknek, többen arról számoltak be, hogy érezhetően jobban érzik magukat, mióta a Maunawai víztisztító rendszer által szűrt vizet fogyasztják.

A szűrőrendszer olyan mértékben megtisztítja a vizünket, hogy az 99 százalékban mentes lesz a szennyeződésektől, közben pedig épp ellenkezőleg, ásványi anyagokkal gazdagodik, ezáltal egy kifogástalan minőségű, energiában gazdag PI-vizet kapunk. Nem kell tartanunk attól, hogy klór, nehézfémek, rozsdadarabkák, hormonok vagy permetanyagok kerülnek a poharunkba.

A Maunawai vízszűrő rendszert japán kutatások alapján több mint 25 éve gyártják Németországban, mostanra pedig Szlovákiában is könnyen elérhető a www.mojapivoda.sk weboldalon keresztül.

A Maunawai Pi-víz tisztító készülék tartállyal kapható, illetve akár egyenesen a konyhai mosogató alá is szerelhetjük a készüléket. Felejtse el az állandó cipekedést, ráadásul azt is érdemes szem előtt tartania, hogy 2022 januárjától indul Szlovákiában a PET-palackok betétdíjas rendszere, így tehát a megvásárolt PET-palackot vissza is kell szállítanunk az üzletekbe, ami további bonyodalmat eredményez majd.

A Maunawai vízszűrője a legjobb megoldás napjainkban, ha minőségi ivóvízhez szeretne jutni, amely egyszerűen itatja magát. A szervezetünk hálás lesz, hogy végre elegendő mennyiségű, ráadásul nem is akármilyen minőségű vizet fogyasztunk.

