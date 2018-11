Íme, a Galántai járás faluinak képviselői (II.)

Nagymácséd

Válaztásra jogosultak: 2157 / Részvételi arány: 36,71%

Lancz István (Híd) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 5 Híd: Duba Róbert, Deák Imrich, Lelkesová Júlia, Rencésová Tímea, Bréda Tomáš . 4 MKP: Gál István, Forró Krisztián, Kosnáčová Dagmar, Hrbáček Magdaléna.

A képviselő-testület Nagymácsédon szinte maradt a régi, egyetlen új tagja a hidas Duba Róbert.

Nádszeg

3237 / 58,41%

Kacz Éva (MKP) – 1153 (új polgármester, Deák László nem indult)

Forró Zoltán (Híd) – 710

Képviselők: 10 MKP: Borka Árpád, Lukács Róbert, Gányi Zsolt, Szarka Zsuzsanna, Juhos Zoltán, Czakó Tibor, Bartalos László, Rózsa Beatrix, Gombos Károly, Nagy Béla. Híd: Forró Zoltán.

A képviselő-testületben történt néhány csere az elmúlt években, például mikor Cserkó Margitot megválasztották főellenőrnek, vagy mikor Juhos Ferenc átült a járási hivatal elöljárójának székébe, és Deák László addigi alpolgármester foglalta el a polgármesteri pozíciót. A helyükre került Csánó Matild és Sándor Ottó, valamint Králik Gábor és Gáspár Alfréd sem indult újra a képviselőségért, a választások után pedig a képviselő-testületben megmarad az eddigi MKP-fölény, és mostantól a polgármester is ennek a pártnak a jelöltje lesz. Gányi Zsolt, Gombos Károly, Nagy Béla és Forró Zoltán is új tagjai az önkormányzatnak.

Nemeskajal

1250 / 52,56%

Farkas Lívia (Híd) – 512

Csomó Patrik (független) – 131

Képviselők: 9 független: Borsányi Gyöngyike, Lauro Osztényi Gabriela, Madarász Peter, Szendrődi Zoltán, Mészárosová Mária, Kász Roland, Mikos Imrich, Forró Zoltán, Óráš Juraj.

Három korábbi képviselő már nem mérettette meg magát, Csomó Patrik pedig a polgármesteri futam mellett alulmaradt a képviselő-jelöltek közt is. A felsorolt képviselők közül a négy utolsó az önkormányzat új tagja.

Nemeskosút

1401 / 42,54%

Mačicová Zdenka (független) – 453

Hruška Miroslav (független) – 129

Képviselők: 6 független: Szolga Csaba, Šiška Maroš, Huszárová Hana, Varga Róbert, Aibek Tomáš, Strýčková Jana. 2 Híd: Mačicová Kristína, Csiba Bohuš. 1 MKP: Macsicza František.

Az eddigi testületből hárman már nem indultak a választásokon, Tánczos Csilla pedig nem került be az új testületbe, az új tagok az említettek helyett Varga Róbert, Aibek Tomáš, Mačicová Kristína és Macsicza František.

Taksony

1939 / 41,46%

Mészáros Márta (MKP) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 5 MKP: Szőcs Ildikó, Mészáros Tibor, Oláh Gyula, Sándor Elena, Pulen Peter. 3 Híd: Bukovszky László, Bartalos Anita, Szabó Peter. 1 független: Molnár Ivan.

Az MKP eddigi képviselői közül hárman nem indultak már újra, köztük például Pék László sem. A párt önkormányzati képviselőinek száma pedig a választások után eggyel csökkent az eddigiekhez képest, míg a Hídé eggyel nőtt. Eddig is és ezentúl is egyedüli függetlenként foglal majd helyet a testületben Molnár Ivan, míg most három új tagja lett a testületnek: Sándor Elena, Pulen Peter és Szabó Peter.

Tallós

1353 / 39,59%

Horváth Zoltán (Híd) – az eddigi polgármester volt az egyedüli induló

Képviselők: 4 független: Varga Mário, Horváth Tibor, Szarka Agneša, Marafková Margaréta. 3 Híd: Bánovec Róbert, Rémay Csaba, Múcska Gergő. 2 MKP: Kohút Tibor, Horváth Eva.

A polgármesternek nem akadt idén ellenfele, a képviselő-testületben viszont lezajlott néhány változás. Három hölgy képviselő már nem indult újra, Bihercz Imre pedig nem jutott be. Bánovec és Rémay eddig függetlenként ültek a testületben, most a Híd jelöltjeként jutottak be Múcska Gergővel együtt, aki új tagja a testületnek. Eggyel nőtt az MKP jelöltjeinek száma is, Kohút Tibor mellé, aki eddig is képviselő volt, Horváth Éva is beülhet. A három távozó hölgyet vele együtt három új pótolja, Szarka Agneša és Marafková Margaréta szintén újoncként jutottak az önkormányzatba.

Tósnyárasd

702 / 57,69%

Szilvási Zoltán (független) – 195 (az eddigi polgármester)

Szilvási Zoltán (független) – 120

Kollár Róbert (független) – 80

Képviselők: 3 MKP: Varga Richard, Forrová Katarína, Kollár Imrich. 2 független: Szabó Miroslav, Mészáros Andrej.

Nem is hiányzott olyan sok a másik Szilvási Zoltánnak, aki az eddigi polgármester ellen indult, de végül alulmaradt. Egy képviselő, Farkaš Ján nem indult újra, Varga Adrián pedig hiába indult, nem jutott be. Helyettük Varga Richard és Mészáros Andrej foglalhatja el helyét az önkormányzatban. Az MKP ezáltal került többségbe.

Vága

1764 / 71,99%

Kubica Adrián (független) – 884 (az eddigi polgármester)

Jalsovszky Róbert (MKP) – 374

Szabo Eugen (független) – 2

Képviselők: 4 független: Szabó Viliam, Takáč Dávid, Szabo Eugen, Kissová Eva. 3 MKP: Varga Peter, Károly Ladislav, Takáč Ladislav. 2 Híd: Kubicová Katarína, Vontszemű Roland.

Az eddigi testületből Csőz Zsuzsanna (MKP), Horváth Jenő (MKP) és Mitalová Judita sem került be, hárman pedig nem is indultak, így az önkormányzat kétharmada tulajdonképpen lecserélődött. Az MKP-nak és a Hídnak is új képviselői kerültek be a testületbe, rajtuk kívül szintén új tag Szabo Eugen.

Vezekény

969 / 60,99%

Zupko Tamás (MKP) – 382 (új polgármester, Tončko Miklós nem indult)

Huszár Štefan (független) – 96

Čajda Igor (független) – 91

Katona Ladislav (Híd) – 13

Képviselők: 6 MKP: Karácsony Imre, Hoboth Csaba, Ivány Árpád, Hoboth Balázs, Pavlovič László, Pavlovič Gábor. 1 független: Gurabi Bálint.

Ketten az eddigi képviselők közül nem indultak (Cződör Zoltán, Tóth Gábor), Zupko Tamás pedig átült a polgármesteri székbe, e három helyett pedig Hoboth Balázs, Pavlovič Gábor és egyedüli függetlenként Gurabi Bálint foglalta el helyét a testületben.

Vízkelet

1381 / 62,78%

Halag György (független) – 423

Nagy Pál (független) – 423 (az eddigi polgármester)

Képviselők: 7 független: Bodri Karol, Kelecsényi Csaba, Bodri Attila, Tumma Tomáš, Horváth Štefan, Vargová Michaela, Mészáros Kristián. 2 MKP: Galambos Peter, Kubík Roland.

Vízkeleten meg kell ismételni a polgármesterválasztást, ugyanis a jelenlegi polgármesterre és a korábbi faluvezetőre ugyanannyian szavaztak. A testületből csak az alpolgármester, Horváth Štefan indult újra, rajta kívül mindenki új tagja az önkormányzatnak. Korábban többségben volt az MKP (9/7), most ugyanekkora fölényben vannak a függetlenek.

(SzT)