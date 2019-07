Íme, a kelet-szlovákiai földmaffia udvarias tárgyalója, amint finoman meggyőzi az egyik gazdát

Valamivel több mint egy évvel ezelőtt több olyan eset is nyilvánosságra került, melyek arról szóltak, hogyan intézte ügyeit a gazdákkal szemben a kelet-szlovákiai telekmaffia.

A szervezett bűnözői csoport az agrodotációkra hajtott, ennek érdekében akart szert tenni a termőföldekre. A gazdákkal fizikailag is összetűzésbe keveredtek, miközben a spekulánsok őrző-védő hústornyokat, de aktív rendőrt is bevetettek - írja a SME.

Az egyik ilyen konkrét eset során, amire a Mezőgazdászok Kezdeményezése (Iniciatíva poľnohospodárov) figyelmeztetett, a szobránci járásbeli Vojvotina községben gazdálkodó hölgyet egy aktív rendőr, Michal H. támadott meg. A férfi akkor épp szolgálaton kívül volt.

"Michal H. kitépte azokat a földmérő karókat, melyekkel az említett gazda területét jelölték ki, és a haját tépve fenyegetőzött, hogy hagyja el a területet" - áll abban az anyagban, amelyet a gazdákat képviselő szövetség állított össze. Figyelmeztettek arra is, hogy a hölgyet és férjét évek óta terrorizálták. A fizikai és pszichikai támadások azért a termőföldért történtek, amelyen az említett hölgy és férje már 20 éve gazdálkodott.

A gazdaszövetség szerint bizonyos személyek szűk csoportja próbált ilyen módon földekhez hozzájutni. Meg is nevezték őket: Patrik Š., Marián P. és Pavol Roško. Utóbbi az egykori smeres parlamenti képviselő, Ľubica Rošková fia. Rošková tagságát felfüggesztették a pártban, és szubvenciós csalással valamint az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésével gyanúsítják őt, amiért az Agro Porúbka nevű cégén keresztül mezőgazdasági dotációkat hívott le olyan területekre, melyeket soha nem birtokolt, és amelyeken soha nem gazdálkodott. Ráadásul még csak nem is termőföldekről volt szó, hanem egy falusi reptérről, egy borgazdaságról és egy parkolóról.

Ľubica Rošková

A fent említett incidenst, mely során az aktív zsaru megtámadta a hölgyet, egy másik megtámadott gazda, Juraj Béreš fia videóra rögzítette. Bérešt egy konkurens vállalkozó, a szintén említett Patrik Š. egyik biztonsági embere támadott meg egy gumibottal a saját telkén. Ifjabb Béreš nem kívánja viszont nyilvánosságra hozni a videófelvételt, mert félti az életét. A gazdaszövetség azonban megosztott ebből egy képernyőfelvételt.

"Egy jól megtermett, 190 cm magas, izmos férfiről van szó. A videófelvételen félmeztelenül, fedetlen felső testtel látszik, amivel szintén az erejét próbálja demonstrálni. Aki ezt a videót látta, úgy gondolja, visszatértünk 300 évvel a múltba, és saját szemével láthatta valamiféle barbárok ideérkezését"

- szögezték le a gazdák, akik azt is elárulták, hogy tettek több feljelentést is, ám a nagymihályi rendőrségen, ahol Michal H. is dolgozik, azt tapasztalták, hogy nem igazán hajlandók oldani az ügyüket. Ezután a kassai kerületi rendőrséghez fordultak, amely pedig elrendelte az összes felmerülő gyanú kivizsgálását.

A rendőrség konkrétumokról nem nyilatkozik, mivel azonban rendőrről van szó, a belügyminisztériumi felügyelőség is vizsgálta az esetet, idén áprilisban pedig vádemelési javaslatot nyújtottak be Michal H. ellen, aki viszont továbbra sincs felfüggesztve.

(SME)